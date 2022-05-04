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    3法官不當接觸富商被彈劾 司法院回應了...

    3名前法官因與富商翁茂鍾（見圖）有不當接觸，被監察院彈劾。（資料照）

    3名前法官因與富商翁茂鍾（見圖）有不當接觸，被監察院彈劾。（資料照）

    2022/05/04 18:42

    〔記者吳政峰／台北報導〕監察院認定最高行政法院前院長林奇福、最高法院前庭長顏南全、台南地院前法官蘇義洲在職時，涉與佳和集團負責人翁茂鍾不當接觸，4日提起彈劾。司法院得知後指出，全案將送懲戒法院審理，目前不便表示意見。

    司法院指出，司法人員的廉潔、正直，乃是人民信賴司法的基礎，絕大多數司法人員也都是兢兢業業、焚膏繼晷地維護人民權益與法律尊嚴，然而，少部分司法人員與翁茂鍾之間的不當往來，傷害了人民對於司法的信賴。

    司法院認為，即使是10、20幾年前的事，司法院仍然嚴肅以對，不論職位高低、時間久暫，均予徹查，違失情節明確者，經人事審議委員會決議後，送交監察院，由監察院決定是否彈劾，以及彈劾後由懲戒法院審理，希望能藉此維繫司法尊嚴，回應人民對於司法的殷殷企盼。

    司法院強調，基於此堅定立場，對於不當往來案件移請監察院決定是否彈劾，並經監察院彈劾通過，由懲戒法院審理及判決，為維護審判獨立，不便表示意見。

    監察院4日認定3位前法官在職時違反法官倫理規範，情節重大，全數通過彈劾，送懲戒法院審理。

    提案彈劾的監委表示，林奇福等3人違失情節重大。如不循司法懲戒程序予以導正，實不足維護司法在社會大眾的公正形象。3人違失行為雖逾10年，但監察院行使彈劾權的對象為「違法或失職」公務員（包括法官），並無「得予懲戒處分」的要件。

    監委認為，縱使這些行為依修正前公務員懲戒法已逾懲戒權行使期間，但該項時效期間僅能限制懲戒處分的行使，不能阻礙懲戒程序的發動，更不妨礙監察院行使。

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