3名前法官與富商翁茂鍾不當接觸 監察院全票通過彈劾

3名前法官因與富商翁茂鍾（見圖）有不當接觸，被監察院彈劾。（資料照）

2022/05/04 15:37

〔記者吳書緯／台北報導〕監察院今指出，前最高行政法院院長林奇福、前最高法院法官顏南全、前台南地方法院法官蘇義洲3人擔任翁茂鍾相關案件的承審法官，事前或事後與翁茂鍾不當接觸、飲宴及收受饋贈，違反法官倫理，情節重大；監察院彈劾審查會3日全票通過彈劾，全案移送懲戒法院審理。

監察院今天透過新聞稿指出，有關翁茂鍾與司法官不當接觸案，司法院將曾審理翁茂鍾相關訴訟案件的林奇福、顏南全、蘇義洲等3位前法官移送監察院審查，經監委王美玉、高涌誠、王幼玲調查相關事證後，認為3人違反法官倫理情節重大，提案彈劾，監院彈劾審查會3日全票通過彈劾。

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王美玉、高涌誠、王幼玲指出，司法院歸納「自翁茂鍾處購買股票」、「曾參與審理相關訴訟」、「提供法律意見」及「其他不當接觸」等4種違失樣態，將7位法官移送監察院調查，並提出「如承辦翁茂鍾相關案件的法官，即使1次飲宴或收受禮品，也絕不被允許」，作為發動司法懲戒的標準之一。

監察院認為，承審法官如事前或事後與案件關係人飲宴應酬、不當接觸、收受禮品，足以使社會大眾產生不當聯想，產生審判獨立之疑慮。因此該項標準已兼顧法官正當社交活動，屬於社會對法官最低度的要求，林奇福等3人之行為，已違反法官倫理的最低度要求。

提案監委表示，被彈劾人雖主張他們與翁茂鍾之往來及受贈物品尚符合正常社交禮俗，但法官不得參加與其職務有利害關係者之飲宴應酬、亦不得收受利害關係者之任何餽贈。

提案監委指出，林奇福等3人曾參與審理翁茂鍾經營事業相關民、刑事訴訟，卻於事前或事後參加與其審判職務有利害關係人之飲宴應酬、球敘及收受禮品。易令人產生法官與商人結交往來之印象，損及一般社會大眾對於審判獨立之尊重與信賴，違反相關法律規定。

提案監委並表示，林奇福等3人的違失情節重大。如不循司法懲戒程序予以導正，實不足維護司法在社會大眾的公正形象；3人違失行為雖逾10年，但監察院彈劾權的行使，對象為「違法或失職」之公務員（包括法官），並無「得予懲戒處分」的要件，縱然認為依修正前公務員懲戒法已逾懲戒權行使期間，該項時效期間僅能限制懲戒處分的行使，不能阻礙懲戒程序之發動，更不妨礙監察院彈劾權的行使。

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