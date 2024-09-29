檢調約談7人曾各捐30萬 張益贍：民眾黨被柯文哲搞成洗錢中心

前民眾黨中央委員張益贍在Threads發文表示：「民眾黨已經被柯文哲搞成洗錢中心，大家都變車手？」（資料照）

2024/09/29 07:55

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地檢署偵辦京華城弊案，27日約談前台北市長柯文哲親信兼大帳房李文宗、威京集團子公司鼎越前董事長朱亞虎等10名被告。網紅「四叉貓」28日爆料，檢方此波約談名單中，有多人密集捐贈30萬政治獻金給民眾黨，共捐出210萬元。前民眾黨中央委員張益贍在社群媒體Threads發文諷刺：「民眾黨已經被柯文哲搞成洗錢中心，大家都變車手？」

四叉貓28日爆料指出，在檢方這波約談名單中，多人於2020年3月24至26日各自密集捐贈30萬政治獻金給民眾黨，短短三天內共捐出210萬元。包括沈春池文教基金會前秘書長童中白、威京集團總管理處法務經理陳俊源、前京華租賃公司負責人洪秀鳳、京華城監察人張志澄、陳秀桃、劉芷安，以及財務人員黃淑雯。此外，柯文哲隨扈陳文鐘也曾在2019年底，捐30萬元給民眾黨。

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張益贍在社群媒體Threads發文表示，四叉貓這條爆料可說是「一人毀一黨」，2020年3月間，27日被列被告的京華城高階經理人，還有陳文鐘都密集捐款上限30萬給民眾黨。張對此也直言：「還有沒有其他人？黨部工作人員？難怪許甫要急著去關心，民眾黨已經被柯文哲搞成洗錢中心，大家都變車手？」

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