為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    檢調約談7人曾各捐30萬 張益贍：民眾黨被柯文哲搞成洗錢中心

    前民眾黨中央委員張益贍在Threads發文表示：「民眾黨已經被柯文哲搞成洗錢中心，大家都變車手？」（資料照）

    前民眾黨中央委員張益贍在Threads發文表示：「民眾黨已經被柯文哲搞成洗錢中心，大家都變車手？」（資料照）

    2024/09/29 07:55

    曾德峰／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北地檢署偵辦京華城弊案，27日約談前台北市長柯文哲親信兼大帳房李文宗、威京集團子公司鼎越前董事長朱亞虎等10名被告。網紅「四叉貓」28日爆料，檢方此波約談名單中，有多人密集捐贈30萬政治獻金給民眾黨，共捐出210萬元。前民眾黨中央委員張益贍在社群媒體Threads發文諷刺：「民眾黨已經被柯文哲搞成洗錢中心，大家都變車手？」

    四叉貓28日爆料指出，在檢方這波約談名單中，多人於2020年3月24至26日各自密集捐贈30萬政治獻金給民眾黨，短短三天內共捐出210萬元。包括沈春池文教基金會前秘書長童中白、威京集團總管理處法務經理陳俊源、前京華租賃公司負責人洪秀鳳、京華城監察人張志澄、陳秀桃、劉芷安，以及財務人員黃淑雯。此外，柯文哲隨扈陳文鐘也曾在2019年底，捐30萬元給民眾黨。

    張益贍在社群媒體Threads發文表示，四叉貓這條爆料可說是「一人毀一黨」，2020年3月間，27日被列被告的京華城高階經理人，還有陳文鐘都密集捐款上限30萬給民眾黨。張對此也直言：「還有沒有其他人？黨部工作人員？難怪許甫要急著去關心，民眾黨已經被柯文哲搞成洗錢中心，大家都變車手？」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播