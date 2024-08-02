認狙殺半島電視台記者 以色列軍方：他是哈瑪斯特務

半島電視台本月1日否認以軍指控，反稱其意圖掩飾殘殺記者的罪行。圖為半島電視台位於卡達的總部。（路透資料照）

2024/08/02 12:51

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列軍方1日證實，半島電視台（Al Jazeera）記者哥爾（Ismail Al Ghoul）在加薩1場空襲中喪生，並指控他是哈瑪斯（Hamas）特務，參與了去年10月7日對以色列南部的恐怖攻擊；對此半島電視台堅決否認，稱以軍「毫無根據」的指控是為了掩飾其殘殺記者的罪行。

據《路透》報導，半島電視台1日發出聲明表示，「在沒有出示任何物證、文件或影片的情況下，電視台譴責對旗下記者哥爾的指控。」同時補充，將保留對責任方採取法律行動的權利。

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總部位於卡達（Qatar）的半島電視台上月31日怒批，任職阿拉伯語頻道的記者哥爾和攝影記者利斐（Rami Al Rifi）在採訪加薩北部夏提（Al-Shati）難民營途中，「成為以色列占領軍攻擊的目標」。

以軍本月1日公開指控哥爾是哈瑪斯菁英部隊「Nukhba」成員，涉入去年10月7日的突襲，並指導哈瑪斯特務記錄事件過程，參與記錄和宣傳對以色列軍隊的攻擊行動，「他活躍於戰地，是哈瑪斯軍事活動的重要成員」。

半島電視台則反擊，哥爾自去年11月以來，一直在該電視台任職，「他的唯一職業是記者」。電視台強調，哥爾3月時曾遭以軍逮捕，被拘留在加薩北部的希法醫院（Shifa Hospital），認為這「揭穿並違背了他們關於哥爾與任何組織有聯繫的虛假說詞」。

保護記者委員會（Committee to Protect Journalists，CPJ）匯整的數據顯示，遇襲的半島電視台記者哥爾和利斐，分別是至少第112、113名於加薩衝突中殉職的記者及媒體工作者，遇害者多為巴勒斯坦人。

自從去年10月7日以色列與哈瑪斯開戰以來，半島電視台便持續播出關於以國軍事行動影響的現場採訪。

以色列納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府5月關閉了境內的半島電視台，指責其對國家安全構成威脅。半島電視台當時嚴厲譴責，稱此與「犯罪」無異，侵犯了人們獲取資訊的權利。

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