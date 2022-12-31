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    首頁　>　社會

    初一、十五不一樣？飆罵警察「惡劣」 法官判決像月亮

    薛男被兩名員警攔下開罰，飆罵「惡劣」，台中地院一審、台中高分院二審卻有南轅北轍的判決。警察攔檢示意圖、與本案無關。（資料照）

    薛男被兩名員警攔下開罰，飆罵「惡劣」，台中地院一審、台中高分院二審卻有南轅北轍的判決。警察攔檢示意圖、與本案無關。（資料照）

    2022/12/31 00:53

    〔記者張瑞楨／台中報導〕司法判決月亮，初一、十五不一樣？台中市薛姓男子去年騎機車被警察攔下開罰單，他飆罵「惡劣」，一審法官認為，薛男是指警察「壞到近於極點」，具侮辱犯意，依妨害公務罪判處拘役40日，二審法官卻認為，「惡劣」是形容「不好」罷了，是薛男表達對警察開罰的主觀意見，屬於言論自由，應受憲法保障而改判無罪，全案確定。

    判決書指出，薛男去年2月7日傍晚，騎機車行經中市烏日區的快車道，此快車道禁止機車通行，兩名員警揮手攔他，不熟悉路況的他，誤認員警是善心「指路」，不料，警察卻是要開罰單，他爆怒飆罵「惡劣」、「你們真的很惡劣」。

    台中地院法院審理時，薛男否認有侮辱警察之意，他說，交通號誌設置有問題，警察為求取締業績，揮手叫他駛來，「為了他（警察）的業績，在後面攔截我們，再用手招呼我過去，開我罰單，設計陷阱讓我們進去，這不是惡劣，什麼叫惡劣」？

    一審法官卻認為，「惡劣」之詞，是對人（警察）的品行、作風或行為，形容「非常壞，或壞到近於極點」，是詆毀、貶抑他人品德或社會聲譽之詞，認定薛男侮辱執行公務的警察，觸犯妨害公務罪，判處拘役40日，可易科罰金4萬元。

    薛男上訴台中高分院二審，法官有迥異於一審的見解，認為「惡劣」之語，是薛男發表個人主觀意見評論，未必具侮辱之意，縱使警察感到難堪不悅，也不構成刑法的侮辱公務員罪。

    二審法官解釋指出，言論自由是人民基本權利，薛男口出「惡劣」，綜觀言詞脈絡，是他認為「禁行機車」標誌設置不當，質疑警員開罰單的必要性，「惡劣」意指「不好、不良」，有「學生辭典」內容為證，未必有侮辱之意。

    法官強調，「惡劣」是薛男表達內心憤懣之詞，未必貶低警察人格，也沒有逾越言論自由，「應受憲法對於言論及表意自由最大限度之保障」，撤銷原判決，改判薛男無罪，全案確定。

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