接受色情服務 前上汽副總裁陳德美被中共開除黨籍

中共上海市紀律檢查委員會1日表示，前上汽集團副總裁陳德美嚴重瀆職，遭開除中共黨籍。（圖擷自微博）

2024/08/02 14:18

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國國企上汽集團（SAIC，上海汽車集團）前副總裁陳德美被控利用職權為其子經商謀利、接受色情服務等，被開除中共黨籍，並取消退休待遇。

中共上海市紀律檢查委員會1日透過應用程式微信公眾號「廉潔上海」通報，經中共上海市委批准，上海市紀委監委對陳德美嚴重違紀違法問題，進行了立案審查調查。

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通報稱，陳德美身為國企黨員領導幹部，罔顧中共中央8項規定精神，違規收受禮品、禮金，違規出入具私人會所性質的場所；違背組織原則，隱瞞不報兒子經商情況及本人實際持有的股票，在職員任用中替他人謀取利益；政商關係「親」、「清」不分，長期接受宴請，違規從事營利活動，利用職權為兒子從事經營活動、為妻子積累存款提供幫助。

陳德美也被指違反工作要求，干預和插手下屬企業經營活動；接受色情服務，家風不正；把共產黨和人民賦予的權力當作謀取私利的工具，「靠企吃企」、「靠車吃車」，利用職務便利，為他人謀取利益並非法收受鉅額財物；利用職務便利，以明顯高於市場的價格向兒子經營管理的單位採購商品，致使國家利益蒙受重大損失。

根據通報，陳德美嚴重違反黨紀，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄罪、為親友非法謀利罪，且在中共18大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據有關規定，經上海市紀委常委會會議裁定，決定給予陳德美開除中共黨籍處分、取消其退休待遇；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

公開資料顯示，現年62歲的陳德美歷任上汽集團經濟運行部經理、質量與經濟運行部經理；上汽集團副總經濟師；上海匯眾汽車製造有限公司總經理兼上海萬眾汽車零部件有限公司總經理等職務。

陳德美在2012年出任上海汽車集團股份有限公司副總裁。上汽集團2023年4月28日發布公告，稱陳德美因年齡原因提出辭去公司副總裁職務的申請。陳德美辭職後便不在公司任職，並於今年4月25日通報被查。

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