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    習近平擺脫不了普廷！專家：「權宜同盟」只會繼續下去

    普廷和習近平30日舉行視訊會談。（路透）

    普廷和習近平30日舉行視訊會談。（路透）

    2022/12/30 20:42

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕在烏俄戰爭焦灼及中國疫情升溫之際，俄羅斯總統普廷和中國國家主席習近平30日舉行視訊會談，為9月間在烏茲別克會晤後，兩人再次相談。分析指出，莫斯科對北京的依賴有增無減，而烏俄戰爭成敗直接影響中國面臨的地緣政治局面，習普「權宜同盟」只會繼續下去。

    綜合外電報導，普廷在會談中稱呼習近平為「親愛的朋友、親愛的主席先生」，表明期待習近平在明年春天到莫斯科進行國是訪問，此行將「向全世界展示俄中密切關係」。普廷大力讚揚俄中兩國合作抗衡「前所未有的西方施壓和挑釁」，並強調在日益緊張的地緣政治關係中，俄中同盟作為一個穩定力量的重要性與日俱增，俄中關係「史上最好」，期盼能加強兩國間的軍事合作。

    習近平則感謝普廷在中國共產黨第20次全國代表大會（20大）後，對其第二度連任總書記捎來恭賀，並強調在世界處於「困難」處境之際，中國準備好拓展中俄「戰略夥伴」關係。

    《彭博》分析，這是普廷和習近平9月間在烏茲別克會晤後再次會談，凸顯莫斯科對北京的依賴愈來愈深。

    華盛頓智庫史汀生中心（Stimson Center）高級研究員孫韻表示，地緣政治變化在中國對俄國的評估中是一大支配性因素，「只要這兩國繼續把美國當成共同敵人，他們的共同利益就會比分歧更舉足輕重。」

    另一華府智庫「捍衛民主基金會」中國高級研究員辛格頓（Craig Singleton）則說，習沒辦法對普廷的烏克蘭入侵行動置之不理，一來只要俄國勝利，中國受益良多，二來要是俄國戰敗，中國同樣身受重傷，「換句話說，儘管俄軍在戰場上受挫，習近平和普廷的權宜同盟也只會持續下去。」

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