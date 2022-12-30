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    俄毀民生水電！烏面臨二戰來最慘嚴冬 各國籌10億歐元緊急保暖金

    烏克蘭將面對二戰以來，最嚴酷的寒冬。（美聯社）

    烏克蘭將面對二戰以來，最嚴酷的寒冬。（美聯社）

    2022/12/30 11:02

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭持續，雙方僵持不下，俄羅斯頻頻瞄準烏克蘭民生水電廠等基礎能源設施，試圖迫使烏國投降。烏克蘭日前已降下今年初雪，據悉，超過600萬人民沒有暖氣及電力。對此，許多西方國家及慈善機構伸出援手，提供包含冬季軍裝、電暖設備、發電機等，協助烏克蘭度過嚴冬。

    根據《衛報》報導，嚴酷的寒冬，迫使烏克蘭面臨更加嚴峻的局勢。為了讓烏克蘭投降，俄羅斯將摧毀目標轉向能源基礎設施，世界衛生組織表示，長期下來恐致生死攸關問題。幸虧，西方各國攜手眾多慈善機構，提供了不少設備、軍事後援等，而目前資金援助已超過10億歐元，其中近4億將用來重整烏克蘭的能源部門。各國元首陸續宣布國家能提供的資源，其中包括英國、西班牙、挪威、德國、日本、波蘭等國。

    北約除了提供武器、燃料、醫療用品外，還提供了冬季軍裝等；而歐盟則提供臨時避難所、發電機，協助烏克蘭人民度過寒冷的冬天。

    上個月，歐盟會議由38國組成Eurocities發起捐贈電力供應設備的活動，以維持醫院、學校、水廠等民生用電。烏克蘭冬季平均氣溫落在-4度至2度之間，甚至特定地區恐到-21度。對此，英國預計交付12000組套件，包含能耐零下30度的保暖睡袋，保障士兵們的睡眠。

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