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    中媒盤點2022年度事件 上海封城、烏魯木齊大火皆上榜

    中國在2022年發生不少重大社會事件，有中國媒體對此推出「2022年度事件盤點」影片，片中出現如上海疫情封城亂象、唐山燒烤店打人案、烏魯木齊大火等事件。（圖擷取自李老師不是你老師推特）

    中國在2022年發生不少重大社會事件，有中國媒體對此推出「2022年度事件盤點」影片，片中出現如上海疫情封城亂象、唐山燒烤店打人案、烏魯木齊大火等事件。（圖擷取自李老師不是你老師推特）

    2022/12/29 22:13

    〔即時新聞／綜合報導〕2022年將邁入尾聲，而中國在這一年間發生不少重大社會事件，有中國媒體就對此推出「2022年度事件盤點」影片，片中出現如上海疫情封城亂象、唐山燒烤店打人案、烏魯木齊大火等事件。不過影片很快就遭刪除下架。

    長期關注中國時事的推特用戶「李老師不是你老師」今日在推特上發出截自中國社群媒體「bilibili」的影片，稱這是中國網路媒體《網易新聞》製作的「2022年度事件盤點」，並留下「幻想星辰大海不如活在當下」的評語。

    至《網易新聞》在「bilibili」上的帳號搜尋，該則影片已被刪除下架，但在李老師提供的片段可見，不少中國2022年重大社會事件皆有出現，例如上海疫情封城亂象、唐山燒烤店打人案、東方航空MU5735事故、烏魯木齊大火等事件。

    該則影片中也為中外知名人物製作紀念集，例如日本前首相安倍晉三、前蘇聯最高領導人戈巴契夫、英國女王伊麗莉莎白二世、前中國國家主席江澤民等人。並提到「我們太容易接受現實，因為現實總是那麼不真實，2022年不該被這樣畫上句號。」

    影片最後則播出不少中國民眾生活的暖心社會新聞事件，結尾則放上一名防疫人員背上寫著「全劇終」的畫面，並稱「真的辛苦了，明年見，致敬每一個扛住生活的平凡人。」

    網友們紛紛表示「看的淚流滿面」、「直接哭出來」、「情緒好複雜」、「剛看完就被下架了」，也有網友轟「純列舉事實也沒有什麼煽動性的東西，摀嘴的力度是越來越大了」，李老師則在留言區表示，「人們的記憶不會因為『正確』與否就被抹去，向在牆內依然堅守著新聞自由的人們致敬。」

    至《網易新聞》在「bilibili」上的帳號搜尋，該則影片已被刪除下架。（圖擷取自李老師不是你老師推特）

    至《網易新聞》在「bilibili」上的帳號搜尋，該則影片已被刪除下架。（圖擷取自李老師不是你老師推特）

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