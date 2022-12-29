華為手錶能測「火腿」血氧心率 網諷：做成火腿的豬還能救

中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情大爆發，引發民眾對缺氧症狀的重視，購入能測血氧的智慧手錶。然而近日中國廠商華為推出的智慧手錶居然傳出能在火腿上測出血氧和心率。（圖擷取自微博）

2022/12/29 21:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情大爆發，進而引發民眾對缺氧症狀的重視，購入能測血氧的智慧手錶。然而近日中國廠商華為推出的智慧手錶居然傳出能在火腿上測出血氧和心率，被網友大諷「做成火腿的豬還能搶救一下」。

中國社群媒體近日流傳華為推出的智慧手錶能在非人體的錶面上測出血氧和心率數據，有網友也用華為智慧手錶與蘋果的穿戴裝置Apple Watch放在火腿上 ，結果華為智慧手錶跑出數據，Apple Watch則顯示測量不成功。

請繼續往下閱讀...

網友也開始拿出各種東西給華為智慧手錶「測量」，發現除了火腿，連紙盒、衛生紙等物品都能測出血氧和心率數據。而華為則錶示，智慧手錶主要依靠光學感應器對光信號波動進行血氧測量，極小機率會誤判。針對問題會持續改進算法，提高準確度。

網友對此則錶示「做成火腿的豬還能搶救一下」、「血氧能誤判，那心率是怎麼算出來的」、「華為技術遙遙領先」。

武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）造成的缺氧症狀又稱「快樂缺氧」、「隱形缺氧」，意指慢性低血氧的症狀。患者在症狀初期不會發現缺氧，也不會喘。

大甲李綜合醫院胸腔內科主任黃朝新錶示，健康的民眾可每日監測血氧濃度，若已是確診者，更應每日經常性監測血氧，正常成人血氧飽和度約落在95%至100%，年長者約在95%，90%以下應儘速就醫治療。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

有網友也用華為智慧手錶（左）與蘋果的穿戴裝置Apple Watch（右）放在火腿上 ，結果華為智慧手錶跑出數據，Apple Watch則顯示測量不成功。（圖擷取自微博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法