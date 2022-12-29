武漢肺炎》中國退燒藥產量翻4倍 農村缺藥依然嚴重

中國武漢肺炎疫情延燒，各地仍傳缺藥，不少人也趕緊打疫苗防範感染；圖為山東省青州醫護人員為民眾注射疫苗。（法新社）

2022/12/29 20:37

〔中央社〕中國工信部今天說，開足馬力24小時生產下，全國退燒藥日產量已達1.9億片，與12月初相比翻了超過4倍。但農村因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情蔓延太快，迄今依然缺藥嚴重，村醫只能要求患者「能扛就扛一下」。

據澎湃新聞報導，中國工業和信息化部副部長王江平29日在新聞發布會稱，針對前期布洛芬、對乙醯氨基酚等藥品需求短期集中的情況，工信部建立重點企業的白名單，指導企業增加排班、調整產線、轉產擴能等措施，開足馬力24小時滿負荷生產，千方百計提高兩類解熱鎮痛藥的生產供給能力。

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他說，目前布洛芬和對乙醯氨基酚兩類解熱鎮痛藥的產能產量大幅度提高，日產能已經達到了2.02億片，產量達到了1.9億片，與12月初相比翻了超4倍。從12月1日以來，全國累計生產的這兩類解熱鎮痛藥達到24.88億片，有力地保障了各方面的用藥需求。

王江平並稱，截至12月28日，累計向重點地區跨省調撥了布洛芬1.74億片，對乙醯氨基酚6000萬片，抗原檢測（快篩）試劑超過5.5億人份。工信部將進一步加強統籌調配，精準投放，相信人民群眾反映的「買藥難」問題將會逐步得到緩解。

儘管官方聲稱已大幅增產調撥藥品，但多家陸媒報導顯示，當前中國農村COVID-19疫情來得又快又猛，染疫人數暴增，基層反映缺藥依然嚴重。

中國新聞週刊報導，安徽省黃山市祁門縣光華村村醫鄭甫仁表示，最近一週看病的人突然多了起來，他的退燒藥全沒了，有愛心人士郵寄退燒藥和感冒藥，但數量遠遠不夠。

鄭甫仁今年74歲，是一名癌症患者，他也染疫了，但「全村只有我一個醫生，村子距離縣城30公里，距離市區100公里，很多老人都指望我，我不能躺下」。

他說，現在缺藥缺得厲害，沒辦法賣藥給村民。沒有藥，只能跟他們說，要是症狀輕微，「能扛就扛一下」，要是發燒頭疼，感覺扛不過去了再吃藥。身體狀況實在不行，就趕緊去縣裡的醫院。

中國慈善家雜誌報導，「貴州省安順市普定縣猴場鄉大地村，常住人口760人，60歲以上老年人250多人，留守兒童80餘名，目前感染人數已超過150人，急需退燒藥、散熱類藥物，以及N95口罩等醫療資源。」一條求助訊息28日出現在「城鄉互助群」裡。

大地村村委高姓負責人表示，目前村裡的缺藥狀況仍未得到緩解，大約有80位發燒的老年人無藥可用。「所有地方都進不來藥，一週前，每週都有醫藥公司來給村裡送藥，但最近一週左右的時間，連醫藥公司也找不到藥了。」

報導指出，在缺醫少藥的背景下，中國獨居老人的情況更不容樂觀。根據民政部的數據，截至2021年底，中國60歲及以上老年人口達2.67億，占總人口的18.9%。據調查，獨居老年人占比目前已超過一半，部分大城市和農村地區比例甚至超過70%，面臨著居家養老的許多生活不便或困難，甚至是安全風險隱憂。

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