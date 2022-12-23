為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國再爆缺藥亂象！退燒藥竟遭快遞「挖洞偷走」

    中國近日傳出民眾網購藥品遭快遞偷藥的亂象，就連不是藥品的網購商品包裝盒也慘遭破壞。（圖翻攝自微博，本報合成）

    中國近日傳出民眾網購藥品遭快遞偷藥的亂象，就連不是藥品的網購商品包裝盒也慘遭破壞。（圖翻攝自微博，本報合成）

    2022/12/23 15:07

    〔即時新聞／綜合報導〕中國防疫解封後驚傳退燒藥短缺，許多人買不到退燒藥，而近日就有網友在微博上爆料，指出自己網購的退燒藥被快遞挖洞偷走；對此，也有網友紛紛分享網購退燒藥被偷走的災情，就連不是退燒藥的網購紙箱也照樣被挖洞。

    近日，有中國網友憤怒發文，表示自己網購的布洛芬竟然全數被快遞偷走，讓高燒的她瞬間無藥可吃。但這並不是首例快遞偷藥，有網友分享，上網買了抗病毒口服液，收到快遞盒後驚見「紙箱被挖洞」，可以清楚看見裡面裝了什麼藥品。

    另也有網友貼出照片，指辛苦搶來的藥被快遞偷走，對方「好心留下一盒」給她；還有網友懷疑快遞先撕開一小口，從裡面拿出物流單，如果上面有自己需要的藥物，就直接開更大的口偷藥。

    而微博今（23）日流出一則影片，表示一名女子為了順利讓男友收到她寄出的布洛芬，她將茶葉袋裡的茶葉取出，改放剪成獨立單顆的布洛芬，還塞在包裝盒最底層。對此，許多網友怒嗆「不以為恥，反以為榮」、「不覺得很打臉嗎？不覺得很尷尬嗎？老百姓寄個東西都要鬥智鬥勇、玩心眼，誰造成的局面？」。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    防疫藥品奇缺 南京官員：沒準備就鬆綁 情勢令人絕望
    2022/12/22 18:00

    防疫藥品奇缺 南京官員：沒準備就鬆綁 情勢令人絕望
    中國爆搶藥潮 施景中：70元退燒藥飆到近2萬
    2022/12/21 07:40

    中國爆搶藥潮 施景中：70元退燒藥飆到近2萬

    宏國宏道豐滙面面俱到 新泰地標建築
    中國藥物短缺 藥局惡意漲價被舉報竟稱「像賭博」
    2022/12/19 16:59

    中國藥物短缺 藥局惡意漲價被舉報竟稱「像賭博」
    自由說新聞》中國疫情爆發！民眾曝門診慘況：醫生邊抖邊篩檢
    2022/12/19 15:53

    自由說新聞》中國疫情爆發！民眾曝門診慘況：醫生邊抖邊篩檢

    國泰常常舉辦寒冬送暖活動 關懷偏鄉學童
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播