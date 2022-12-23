中國再爆缺藥亂象！退燒藥竟遭快遞「挖洞偷走」

中國近日傳出民眾網購藥品遭快遞偷藥的亂象，就連不是藥品的網購商品包裝盒也慘遭破壞。（圖翻攝自微博，本報合成）

2022/12/23 15:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國防疫解封後驚傳退燒藥短缺，許多人買不到退燒藥，而近日就有網友在微博上爆料，指出自己網購的退燒藥被快遞挖洞偷走；對此，也有網友紛紛分享網購退燒藥被偷走的災情，就連不是退燒藥的網購紙箱也照樣被挖洞。

近日，有中國網友憤怒發文，表示自己網購的布洛芬竟然全數被快遞偷走，讓高燒的她瞬間無藥可吃。但這並不是首例快遞偷藥，有網友分享，上網買了抗病毒口服液，收到快遞盒後驚見「紙箱被挖洞」，可以清楚看見裡面裝了什麼藥品。

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另也有網友貼出照片，指辛苦搶來的藥被快遞偷走，對方「好心留下一盒」給她；還有網友懷疑快遞先撕開一小口，從裡面拿出物流單，如果上面有自己需要的藥物，就直接開更大的口偷藥。

而微博今（23）日流出一則影片，表示一名女子為了順利讓男友收到她寄出的布洛芬，她將茶葉袋裡的茶葉取出，改放剪成獨立單顆的布洛芬，還塞在包裝盒最底層。對此，許多網友怒嗆「不以為恥，反以為榮」、「不覺得很打臉嗎？不覺得很尷尬嗎？老百姓寄個東西都要鬥智鬥勇、玩心眼，誰造成的局面？」。

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