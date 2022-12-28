首爾中餐廳遭控為中國海外警局 反批韓企控制輿論

韓媒JTBC電視台接連追蹤報導，首爾一家中餐廳被爆料其實是中國在韓國設置的海外警局，餐廳目前已停止營業，但透過店門口的大型螢幕批評韓國企業操縱輿論，表示會在29日發表個人立場。（圖擷取字JTBC網站）

2022/12/28 22:16

〔中央社〕位於首爾漢江邊一家中餐廳近日被爆料其實是中國在韓國設置的海外警局，餐廳目前已停止營業，但透過店門口的大型螢幕批評韓國企業操縱輿論，表示會在29日發表個人立場。

韓媒JTBC電視台日前接連刊出獨家報導，稱這間餐廳的40多歲王姓會長是2004年從中國來到韓國，與裴姓餐廳代表使用相同住址，2007年起開設旅行社，旗下有10名員工，營業內容除旅行業、餐飲業外還包括「代辦行政機關及公部門民眾業務」。

請繼續往下閱讀...

但旅行社總辦公室已人去樓空，登記解散的日期是12月5日，正好是總部設在西班牙的人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）揭露韓國也有海外警局的隔天。該旅行社先前使用的辦公室目前已改為中餐廳分店，距離韓國國會所在地僅500公尺。

保護衛士公布報告指出，中國政府以「海外中國服務中心」（Overseas Chinese Service Center）名義在各國設立海外警局，其中文網站上載有各地中心住址，SBS電視台報導指出，位於首爾的服務中心地址現在是一家韓醫院，醫院人員表示，到最近都還是會收到寄給這名王姓會長的郵件，但從未見過他本人。

此外，根據SBS取得的王姓會長名片，上面記載的電子信箱與服務中心提供的電子信箱完全相同。JTBC追蹤結果也指出，王姓會長從2016年起擔任服務中心負責人，王姓會長至今拒絕對此置評。

不過，王姓會長開設的中餐廳總店今天透過店門口的大型螢幕打出指控字樣，稱「腐敗企業用錢操控輿論，愚弄韓國國民，操縱韓國政治，破壞韓中友好關係」，並表示將在29日做「重大發表」，請各界持續關注螢幕內容。

對此，韓國外交部表示正持續追蹤輿論報導及相關動態，並與國內相關單位進行必要溝通，強調外國機構在韓國活動都必須遵守韓國法令及國際規範。中國駐韓大使館則數次否認在韓國營運海外警局。

遭指控的中餐廳總店目前已歇業，韓聯社引述消息人士指出，餐廳因與新房東租約訴訟問題，原就預定只營業到12月底。

消息人士透露，王姓會長曾聲稱在當地中國人社群中具有相當影響力，會與旅行社合作積極維持中國觀光客來韓，在2018年從九老搬到江南現址，並在2020年一次爭取簽下30年約；但原房東破產，餐廳所在建築於去年6月轉手，餐廳與新房東因租金問題一直未能簽下新合約。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法