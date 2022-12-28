南韓首架探月器進入軌道 要對著月球播BTS夯曲

南韓科學和信息通信技術部長李鍾浩 28 日在前總統府青瓦台，向尹錫烈總統報告「賞月號」成功進入繞月軌道。（歐新社）

2022/12/28 18:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓第一具自製月球軌道探測器「賞月號」（Danuri），今年8月由美國SpaceX公司的獵鷹9號運載火箭發射升空，27日成功進入預定繞月軌道，宣告南韓成為亞洲第4個有能力探索月球的國家。「賞月號」還將在月球上空播放韓國天團「防彈少年團」（BTS）的歌曲！

《韓聯社》報導，「賞月號」原定要5次變軌，但只進行3次變軌就已在27日進入預定軌道，較原定安排提前2日。

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「賞月號」開始在月球表面上空100公里繞行，展開1年探測活動。「賞月號」重約 678 公斤，大小相當於一輛小型汽車，此次任務除了代表南韓邁入該國的「太空元年」，使南韓成為全球第7個、也是亞洲繼中國、日本和印度之後，第4個國家成功部署月球探測器。

「賞月號」搭載高解像相機、廣角偏振相機及伽馬射線光譜儀，將用於探測月球地下資源，也會以偏光鏡拍攝月球背面，測月球極地環境、收集地理資料，尋找未來可能的登月地點。

這次任務也將測試南韓科學部稱為創全球先例的太空網路 「中斷容錯網路」（disruption-tolerant network）技術，另外將嘗試建立無線網路環境，連接衛星或探測船，並以串流播放南韓天團「防彈少年團」（BTS）的歌曲「Dynamite」測試。

南韓總統尹錫悅在社交網頁發文，祝賀「賞月號」成功進入預定月球軌道，形容是南韓向全世界宣揚優秀的航太科技，並躋身全球7大航太強國的歷史時刻，南韓明年將提前開啟太空經濟時代，他同時感謝參與計畫的科研人員。

「賞月號」重約 678 公斤，大小相當於一輛小型汽車。（擷取自KARI官網）

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