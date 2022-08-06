南韓自製月球軌道探測器升空

首爾一座火車站電視牆五日上午直播南韓第一個自製月球軌道探測器發射情況。（法新社）

2022/08/06 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕南韓第一個自製月球軌道探測器五日發射升空，並已成功進入預定軌道，預計十二月抵達月球軌道展開探測。

南韓這具探測器「賞月號」（Danuri）在南韓時間五日上午八時許，由美國太空公司「太空探索」（SpaceX）的「獵鷹九號」火箭搭載，從佛州卡納維爾角太空軍基地發射升空，南韓航太研究院（KARI）下午表示，透過數據確認，探測器在升空四十分鐘後與火箭分離，並已成功進入地月轉移軌道，在發射後九十二分鐘與位於澳洲坎培拉的地面站首次通訊。

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為了節省燃料用於觀測活動，「賞月號」採用較遠的繞道路徑，因此預計十二月十六日才會進入月球軌道，年底開始在月球表面上空一百公里繞行，展開一年探測活動。屆時，南韓將成為全球第七個、也是亞洲繼中國、日本和印度之後，第四個國家成功部署月球探測器。

「賞月號」搭載五項南韓國產科學儀器，以及一套由美國航太總署（NASA）提供的高敏感度攝影機，將探測月球極地環境、收集地理資料，尋找未來可能的登月地點。這次任務也將測試南韓科學部稱為創全球先例的太空網路 「中斷容錯網路」（disruption-tolerant network）技術，另外將嘗試建立無線網路環境，連接衛星或探測船，並以串流播放南韓天團「防彈少年團」（BTS）的歌曲Dynamite測試。

這項任務耗資一億八千萬美元，南韓正加速其太空計畫腳步，預定二○三○年前發射探測器登陸月球。

太空探索技術公司（SpaceX）的「獵鷹九號」火箭在佛州當地時間四日晚間（南韓時間五日上午），搭載南韓第一個國產月球軌道探測器升空。（美聯社）

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