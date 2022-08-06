南韓自製月球軌道探測器升空
2022/08/06 05:30
〔編譯管淑平／綜合報導〕南韓第一個自製月球軌道探測器五日發射升空，並已成功進入預定軌道，預計十二月抵達月球軌道展開探測。
南韓這具探測器「賞月號」（Danuri）在南韓時間五日上午八時許，由美國太空公司「太空探索」（SpaceX）的「獵鷹九號」火箭搭載，從佛州卡納維爾角太空軍基地發射升空，南韓航太研究院（KARI）下午表示，透過數據確認，探測器在升空四十分鐘後與火箭分離，並已成功進入地月轉移軌道，在發射後九十二分鐘與位於澳洲坎培拉的地面站首次通訊。
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為了節省燃料用於觀測活動，「賞月號」採用較遠的繞道路徑，因此預計十二月十六日才會進入月球軌道，年底開始在月球表面上空一百公里繞行，展開一年探測活動。屆時，南韓將成為全球第七個、也是亞洲繼中國、日本和印度之後，第四個國家成功部署月球探測器。
「賞月號」搭載五項南韓國產科學儀器，以及一套由美國航太總署（NASA）提供的高敏感度攝影機，將探測月球極地環境、收集地理資料，尋找未來可能的登月地點。這次任務也將測試南韓科學部稱為創全球先例的太空網路 「中斷容錯網路」（disruption-tolerant network）技術，另外將嘗試建立無線網路環境，連接衛星或探測船，並以串流播放南韓天團「防彈少年團」（BTS）的歌曲Dynamite測試。
這項任務耗資一億八千萬美元，南韓正加速其太空計畫腳步，預定二○三○年前發射探測器登陸月球。