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    史上首次！月球土壤成功種出植物 第16天對照畫面曝光

    本次實驗使用之月球土壤，部分來自1972年的阿波羅17號任務。（法新社）

    本次實驗使用之月球土壤，部分來自1972年的阿波羅17號任務。（法新社）

    2022/05/13 16:04

    〔即時新聞／綜合報導〕人類征服宇宙之心自古有之，建立可穩定住人環境的月球基地，是不少人心中的第一個目標，最新發表的一份報告中，科學家首度利用月球土壤成功種出植物，這不僅寫下歷史瞬間，更奠定了太空生存的基礎。

    根據《CNN》報導，最新發表在學術期刊《通信生物學》雜誌的研究報告中，科學家將美國阿波羅登月任務期間蒐集而來的月球土壤用於一系列種植實驗，最終取得了正面的結果。

    將月球風化層與月表土壤用於種植植物聽起來簡單，實際上卻不然，這是因為植物歷經億萬年的演化，適應的是地球上的自然棲地，換了截然不同的極端環境，很可能遭遇任何意料之外的影響。

    結果顯示，幾乎所有擬南芥（Arabidopsis thaliana）（阿拉伯芥）種子都在第一時間開始發芽，這點超出研究人員的預期，然而，擬南芥發芽後的生長過程不算順利，與種植於地球土壤的對照組相比，同期苗株體型較小、生長速度較慢，根部發育也較為不良。

    報告初步分析，種子植物可以在月球土壤中成功發芽，但後續生長期就可能遭遇不同的難關，相關領域的人員未來可望推動研究，讓以月球土壤種植作物的技術更加完善。

    與太空有關的生物實驗通常都會經歷嚴格的審查，正因如此，本次實驗更是學界引頸期盼的重要事件，早在15年前便有科學家提出種植申請，直到1年多前才終於通過審核並交付執行。

    發芽後第16天，種植於地球火山灰中的擬南芥（阿拉伯芥）植株（左）與種植在月球土壤的植株（右）對比。（美聯社）

    發芽後第16天，種植於地球火山灰中的擬南芥（阿拉伯芥）植株（左）與種植在月球土壤的植株（右）對比。（美聯社）

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