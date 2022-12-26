印度採購120枚「末日」飛彈 部署中國邊界備戰

2021年，印度自製「普拉萊」（Pralay）地對地彈道飛彈，首度試射成功。（取自印度國防部網站）

2022/12/26 20:22

〔編譯陳成良／綜合報導〕印度國際亞洲新聞社（ANI）報導，印度國防部已批准採購120枚該國自主研發的「普拉萊」（Pralay譯音，印地語意為「末日」）準地對地彈道飛彈，並計劃部署在與中國及巴基斯坦的接壤地區。

報導稱，這款由印度自製的準地對地彈道飛彈，可使用機動平台發射，射程在150至500公里之間，而且敵人很難透過防空飛彈加以攔截。目前研究人員還在研發升級，預期升級後射程將再加大。專家表示，這將增加印度陸軍在戰場戰術上的靈活性。

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國防部高層消息人士告訴ANI，「國防部一場高層會議，批准了為武裝部隊採購大約120枚此款飛彈並部署在邊境。」

據報導，準彈道飛彈在行進途中可改變軌道或方向，它的飛行軌道較彈道飛彈低，所以速度更快，但也因此射程較短，美軍的MGM-140和中國人民解放軍的「東風-15」等，都是此類型飛彈。

印度國防研究開發局（DRDO）於2015年開始研發「普拉萊」飛彈，2021年12月，印度武裝部隊宣稱成功兩次試射這款新型飛彈。印度網媒《The Print》引述前DRDO專家古普塔（R.K. Gupta）看法指出，「普拉萊」作為彈道飛彈，將與已在服役的超音速巡弋飛彈「布拉莫斯」（BrahMos）相輔相成，進而改變印度軍方的戰場戰術運用。

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