武漢肺炎》香港連2天逾2萬確診 港府逐日公布「強制檢測名單」

香港今日新增2萬1362例武漢肺炎確診者，連續2天確診者突破2萬人，為今年3月以來最高峰。圖為香港銅鑼灣工展會。（彭博）

2022/12/24 20:33

〔即時新聞／綜合報導〕香港疫情目前仍處於水深火熱中，香港今（24）日新增2萬1362例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診者，連續2天確診者突破2萬人，為今年3月以來最高峰。另外，港府每日都會公布「強制檢測名單」，並提高不遵從「強制檢測指示即公告」與「強制檢測令」等罰責。

綜合外媒報導，香港今天單日確診者攀到2萬1362例，比昨天還多了1110人，上升約5.48%。其中有902例為境外移入。至於死亡人數，今日新增39名患者死亡，累計死亡人數為1萬1412人，死亡率為0.46%，近7日內平均死亡人數超過40人。

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香港衛生防護中心今日也發現8例變異株本土個案，分別是XBB共1例、BF.7共1例以及BQ.1.1共6例。

另外，香港政府每天都會公布「強制檢測名單」，並提高不遵從「強制檢測指示即公告」等罰責，最高可被判處香港第4級罰款2萬5000港幣（約新台幣9萬8511元）及監禁6個月；若不遵從「強制檢測令」，則屬於違法行為，可處第5級罰款5萬港幣（約新台幣19萬7022元）及監禁6個月。

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