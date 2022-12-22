中國搶佔4無人島礁填海造陸 菲律賓加強南海駐軍防禦

菲律賓政府強調中國當局在充滿爭議的南海海域進行填海造地活動，已對當地駐軍造成威脅，圖為南沙群島中的安達礁（Eldad Reef）陸地構造。（法新社）

2022/12/22 23:04

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓政府今（22）日下令軍方在南海地區加強駐軍，並稱中國在充滿爭議性的南海海域進行活動，已經對當地駐軍造成威脅。同時也表示，任何在南沙群島上進行的填海造陸行動，都將對希望島（Pag-Asa Island）的安全造成威脅。

綜合外媒報導，菲律賓國防部今表示，任何侵入西菲律賓海或在其中填海造陸，對希望島（也稱中業島Thitu Island）的安全都是一大威脅，不僅危及海洋環境，也破壞了該地區的穩定。彭博（Bloomberg）也報導，南沙群島中的楊信沙洲（Lankiam Cay）、安達礁（Eldad Reef）、牛軛礁（Whitson Reef）及鐵線礁（Sandy Cay）等處已經出現新的填海造陸。

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對此，中國外交部發言人毛寧稱「完全沒有根據」，並說「不對南海無人島礁採取行動，是中國和東盟國家達成的共識，而中菲關係目前發展良好，雙方將繼續透過友好協商妥善處理海上問題。」

此外，菲律賓政府也不斷指控中國海警和海上民兵騷擾和襲擊漁船和其他船隻，並在上周對北京提出抗議，表示中國海警在11月「強行扣押」菲國海軍在希望島打撈出的中國火箭殘骸。不過中國當局則否認此說法，強調「雙方經友好協商後才進行移交的。」

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）強調，他不容許中國踐踏菲律賓的海洋權利。相較之下，此言論與不願意批評中國的前任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）立場有著明顯不同。

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