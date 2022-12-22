為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國出現新變種病毒？臉黑、眼腫、舌黑確診者自爆奇特症狀

    安徽一名女子將自己染疫前後的照片上載微博，並發文自嘲「現在連親媽都認不出了」。（擷取自微博）

    安徽一名女子將自己染疫前後的照片上載微博，並發文自嘲「現在連親媽都認不出了」。（擷取自微博）

    2022/12/22 21:59

    〔編譯陳成良／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情飆升，傳出一些確診者出現臉龐或舌苔發黑、雙眼嚴重浮腫等奇怪症狀，外界對中國龐大人口染疫後，可能變異出更致命新變種的憂慮正在升溫。

    綜合中媒報導，天津一名男子確診後，意外發現自己舌頭、牙齒都是黑的！舌苔明顯帶有黑色，牙縫中也有黑色痕跡，男子聲稱自己渾身痛、怕冷，感覺像是做完一場大手術，事後查詢嚇一跳，發現自己可能得了「黑毛舌」病，但也指出，可能跟自己確診後，免疫力下降，加上有抽菸習慣導致的。而畫面曝光後，被微博網友調侃是得了「黑株」。

    無獨有偶，中國社交媒體微博上爆出消息：安徽一名女子確診後發高燒，嗓音嘶啞、上吐下瀉瘦。到第4天，不僅人瘦了一大圈，嘴唇上的皮也掉了一層，滿臉還變得黑糊糊的，如同被毀了容。這名女子將自己染疫前後的照片上載微博，發文自嘲「現在連親媽都認不出了」。

    另外，還有一名河北男子在染疫後出現雙眼浮腫如同核桃般大小的症狀，直到陽性第3天後才逐漸消失。但也有評論認為，應該是藥物過敏造成的。

    對於上述奇特症狀，中國網友議論紛紛，擔心Omicron在中國傳播過程中產生了新的變種。

    放棄清零又控不住疫情，美國擔憂中國成「新變種病毒」溫床。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）19日在記者會說，美方希望中國「妥善應對」新一波疫情，因為「病毒有可能進一步變異並對其他地方的民眾造成威脅」。

    《中國：潰而不崩》、中國旅美經濟學者作者程曉農在推特發文警告，「有可能再次出現『武漢危機』，即感染者大批出國，向各國傳播新的病毒。」

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    中國疫情大爆發，微博上，有人驚爆染疫後出現舌頭發黑。（圖擷取自微博）

    中國疫情大爆發，微博上，有人驚爆染疫後出現舌頭發黑。（圖擷取自微博）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    斂財！火化要排1個月 北京殯儀館插隊先燒喊價13萬
    2022/12/22 21:57

    斂財！火化要排1個月 北京殯儀館插隊先燒喊價13萬
    重慶殯儀館堆滿遺體畫面曝光！網酸：接下來GDP靠火化
    2022/12/22 21:53

    重慶殯儀館堆滿遺體畫面曝光！網酸：接下來GDP靠火化

    宏國宏道豐滙面面俱到 新泰地標建築
    武漢肺炎》中國疫情暴增 韓國列為檢疫查驗重點國家
    2022/12/22 20:20

    武漢肺炎》中國疫情暴增 韓國列為檢疫查驗重點國家
    新聞360》中國疫情危及全球！學者：習很難說服百姓支持
    2022/12/22 18:30

    新聞360》中國疫情危及全球！學者：習很難說服百姓支持

    京澄為樂－風禾公園・睦居哲學
    防疫藥品奇缺 南京官員：沒準備就鬆綁 情勢令人絕望
    2022/12/22 18:00

    防疫藥品奇缺 南京官員：沒準備就鬆綁 情勢令人絕望
    中國疫情升溫缺物流人力 外送平台祭千萬補貼鼓勵民眾當外送員
    2022/12/22 16:24

    中國疫情升溫缺物流人力 外送平台祭千萬補貼鼓勵民眾當外送員
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播