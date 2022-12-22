中國出現新變種病毒？臉黑、眼腫、舌黑確診者自爆奇特症狀

安徽一名女子將自己染疫前後的照片上載微博，並發文自嘲「現在連親媽都認不出了」。（擷取自微博）

2022/12/22 21:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情飆升，傳出一些確診者出現臉龐或舌苔發黑、雙眼嚴重浮腫等奇怪症狀，外界對中國龐大人口染疫後，可能變異出更致命新變種的憂慮正在升溫。

綜合中媒報導，天津一名男子確診後，意外發現自己舌頭、牙齒都是黑的！舌苔明顯帶有黑色，牙縫中也有黑色痕跡，男子聲稱自己渾身痛、怕冷，感覺像是做完一場大手術，事後查詢嚇一跳，發現自己可能得了「黑毛舌」病，但也指出，可能跟自己確診後，免疫力下降，加上有抽菸習慣導致的。而畫面曝光後，被微博網友調侃是得了「黑株」。

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無獨有偶，中國社交媒體微博上爆出消息：安徽一名女子確診後發高燒，嗓音嘶啞、上吐下瀉瘦。到第4天，不僅人瘦了一大圈，嘴唇上的皮也掉了一層，滿臉還變得黑糊糊的，如同被毀了容。這名女子將自己染疫前後的照片上載微博，發文自嘲「現在連親媽都認不出了」。

另外，還有一名河北男子在染疫後出現雙眼浮腫如同核桃般大小的症狀，直到陽性第3天後才逐漸消失。但也有評論認為，應該是藥物過敏造成的。

對於上述奇特症狀，中國網友議論紛紛，擔心Omicron在中國傳播過程中產生了新的變種。

放棄清零又控不住疫情，美國擔憂中國成「新變種病毒」溫床。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）19日在記者會說，美方希望中國「妥善應對」新一波疫情，因為「病毒有可能進一步變異並對其他地方的民眾造成威脅」。

《中國：潰而不崩》、中國旅美經濟學者作者程曉農在推特發文警告，「有可能再次出現『武漢危機』，即感染者大批出國，向各國傳播新的病毒。」

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中國疫情大爆發，微博上，有人驚爆染疫後出現舌頭發黑。（圖擷取自微博）

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