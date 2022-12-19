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    軍情動態》美「雷根號」結束巡弋 「尼米茲號」接手捍衛印太

    美國海軍「尼米茲號」核動力航空母艦。（圖擷自美國海軍網站）

    美國海軍「尼米茲號」核動力航空母艦。（圖擷自美國海軍網站）

    2022/12/19 19:20

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍「雷根號」（USS Ronald Reagan）16日結束長達7個月巡弋，返抵日本橫須賀基地，其西太平任務由另一艘太平洋艦隊航艦「尼米茲號」（USS Nimitz）接手，繼續捍衛印太區域和平與穩定。

    根據第七艦隊紀錄，「雷根號」今年5月20日離開橫須賀，展開巡弋部署，先與日本海上自衛隊在菲律賓海海域聯演，接著與美海軍「林肯號」航艦共同巡弋印太水域，並訪問關島、新加坡等港口，展現美軍在印太地區投射能量。8月初，美國聯邦眾議院議長裴洛西出訪亞洲，五角大廈下令「雷根號」續留菲律賓海，直到8月中才返回橫須賀，結束首階段巡弋。

    9月間，「雷根號」又重返巡弋，先訪問南韓釜山，接著參與美韓聯合演習；10月則在日本海，與日本、南韓進行雙邊與三邊聯演；11月參與日本的國際閱艦式、美日印澳在日本周邊海域的「馬拉巴爾2022」（Malabar 2022），以及美日「利劍」聯演。

    美國海軍第七艦隊司令部發出聲明表示，「雷根號」在港期間將繼續維持後勤能量，「準備立即重新部署以因應危機或其他任務，艦船及艦載機組人員保持著高水準的訓練、前沿部署、作戰熟練度、快速反應態勢，並隨時準備應對任何地區突發事件」。

    至於接手巡弋西太平洋的「尼米茲號」，在太平洋艦隊中，雖編制在負責鎮守東太平洋（美洲端）的第3艦隊之下，但在1996年的3月的台海飛彈危機中，尼米茲號曾奉派至台灣海峽巡邏，以宣示美國反對中國動武的立場，該艦2017年也進入西太平洋朝鮮半島海域，威懾北韓金正恩政權。

    2020年7月，「雷根號」（左）與「尼米茲號」在南海聯合演訓，展現美軍「雙航艦」強大航空戰力。（取自DVIDS網站）

    2020年7月，「雷根號」（左）與「尼米茲號」在南海聯合演訓，展現美軍「雙航艦」強大航空戰力。（取自DVIDS網站）

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