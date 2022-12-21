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    軍情動態》南海驚現不明飛行物 疑為中國監視用「平流層飛艇」

    近日網上流傳在菲律賓呂宋島附近的南海空域上發現一具不明飛行物，不少人推測這可能是中國研發用於偵察或監視用的平流層飛艇。（圖擷取自Spacecowboy78推特）

    近日網上流傳在菲律賓呂宋島附近的南海空域上發現一具不明飛行物，不少人推測這可能是中國研發用於偵察或監視用的平流層飛艇。（圖擷取自Spacecowboy78推特）

    2022/12/21 21:42

    〔即時新聞／綜合報導〕近日網上流傳在菲律賓呂宋島附近的南海空域上發現一具不明飛行物，不少人推測這可能是中國研發用於偵察或監視用的平流層飛艇。

    根據美國網媒《The Drive》軍武專欄「戰區」（The War Zone） 20日報導，近日網上流傳在菲律賓呂宋島附近的南海空域上發現一具帶有尾翼，且可能為金屬材質製成的不明飛行物，懷疑這是解放軍用於長時間、長距離偵察與監視用的「平流層飛艇」。

    從飛艇出現位置判斷，這架飛艇很可能是中國研製的「天恒」或「圓夢」平流層飛艇。報導指出，這兩款飛艇可能採太陽能動力，裝有推進系統可自行移動，且都至少試飛過一次。它們的操作範圍位於平流層，較難被雷達發現。

    而在一篇2018年發表在《中國航空學報》上的學術論文曾提到「天恒」平流層飛艇的設計用途，內容指出，這款飛艇具飛行高度高、續航時間長等特性，可取代近地軌道衛星，且可執行地球觀測、海上監測、飛彈預警、信號中繼站等任務。

    而中國軍事博主「梁無咎」則在微博上直接表明，這架飛艇是由北京南江空天科技股份有限公司聯合北京航空航天大學研製的「圓夢」軍民通用新型臨近空間（平流層）平台，依靠氦氣浮力，裝有3個推進螺旋槳，升空後依靠太陽能提供動力。

    他也指出，這類高空飛艇是典型的軍民兩用設備，在南海這樣的地廣人稀的廣闊海域上空，「圓夢」飛艇是監控管理南海船隻動向、提供通信中繼等服務的最佳選擇。

    相關新聞請見︰

    https://m.weibo.cn/status/4849142565710221

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