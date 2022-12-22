中國南海擴權 化礁為島十年不斷

美國馬薩爾科技（Maxar Technologies）上月4日拍攝的衛星影像顯示，南沙群島的安達礁出現新土地。（法新社檔案照）

2022/12/22 05:30

部分無人沙洲擴大面積逾十倍

〔編譯周虹汶／綜合報導〕西方官員透露，以「九段線」聲索南海八成主權，並積極化礁為島的中國，正持續在南海進行擴建工程，但和最初在其掌控的爭議島礁動土及軍事化不同，中方過去十年透過海上民兵的武裝船隊對四個無人島礁填海造陸，意圖藉此創造「新現狀」，部分沙洲擴大面積逾十倍之多。中國外交部廿一日則駁斥相關消息純屬無中生有。

菲控中國船隻近月大量集結

除對無人島礁動手，菲律賓也指控，中國船隻近月大量聚集在台灣、越南、菲國皆聲索主權但沒有國家控制的鱟藤礁（Iroquois Reef）和仙賓礁（Sabina Shoal）周邊。負責南海防務的菲律賓武裝部隊西部軍區（WESCOM）司令卡羅斯（Alberto Carlos）本月初證實，今年九月到十二月，每天平均有廿艘到廿五艘中國船隻集結在離巴拉旺島（Palawan）不遠的鱟藤礁和仙賓礁。

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中民兵船恐阻斷菲航行南海

菲國海事法學者指出，中國海上民兵船可嚇阻或迫使菲國漁民無法在這些島礁的漁場捕魚，干預菲國在周邊海域的石油探勘作業，未來還可能攔截菲國船隻前往南海島礁，阻斷菲律賓前往南海的路徑。

前述匿名官員透露，南沙群島北部的安達礁（Eldad Reef）在中國控制下，菲國軍方二○一四年曾拍到中國船隻正卸載用於填海工程的兩棲液壓挖土機，過去漲潮外露礁石原僅見大洞、碎片堆和挖土機軌跡，但露出水面的部分過去一年出現新的陸地構造。

南沙群島已定名沙洲中最大的楊信沙洲（Lankiam Cay）也出現類似現象，去年幾個月時間多了一道新圍牆。而牛軛礁（Whitsun Reef）、鐵線礁亦同，過去沒入水面的地貌已永久處於高潮線上。

根據中國二○○二年與東南亞國家協會（ASEAN）國家簽署的《南海各方行為宣言》，「各方承諾保持自我克制，不採取使爭議複雜化、擴大化和影響和平與穩定的行動，包括不在現無人居住的島、礁、灘、沙或其他自然構造上採取居住的行動，並以建設性的方式處理它們的分歧」。

菲外交部表達嚴正關切

對此，菲國外交部表達「嚴正關切」，強調中國在未被佔領的島礁上進行任何填海造地活動，皆違反中方與東南亞國家先前就爭議水域行為達成的協議，以及PCA否定中方主張的南海主權仲裁，「已要求菲國相關機構查證並確認報導內容」。

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