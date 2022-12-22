學生舞會跳舞地板突塌陷！25人秒墜恐怖巨坑

學生集中在會場中間跳舞時地板突然塌陷，一大群人瞬間掉入巨坑。（圖擷取自抖音）

2022/12/22 19:34

〔即時新聞／綜合報導〕秘魯聖馬丁（San Martin）一所高中舉辦畢業舞會，地板竟塌陷破了一個大洞，25名學生瞬間掉入巨坑，所幸沒有造成嚴重傷亡，驚險瞬間全被一旁民眾用手機錄下，在網路引起不少討論。

據《紐約郵報》報導，網友17日在抖音（tiktok）上傳舞會現場影片，畫面中可看到許多年輕人圍在場中央開心跳舞，沒過多久地板突然塌陷，一大群學生瞬間掉入巨大坑洞，現場冒出大量粉塵，不少人嚇得大聲尖叫，一陣混亂。

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報導指出，掉進巨坑的25名學生後來都成功回到地面，沒有嚴重傷勢。當局目前仍在調查意外發生原因，初步研判是木頭材質的地板較脆弱，一時之間眾人在上面跳來跳去，導致地板嚴重塌陷。

影片曝光後也吸引許多網友點閱，紛紛留言說，「難忘的畢業舞會」、「場地品質真的堪憂」、「好險巨坑不深，不然後果嚴重了」、「太誇張了」、「有點可怕但又有點好笑」、「難不成是主辦方設計好的？」

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