新兵都是「免洗」的！ 英國防部曝光瓦格納殘酷戰術

2022/12/19 18:53

〔即時新聞/綜合報導〕烏俄戰爭已持續近10個月,雙方仍在烏東地區酣戰。定期更新烏俄戰況的英國國防部今天(19日)指出,俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」(Wagner Group)目前正運用「殘酷戰術」在頓內茨克州的巴赫木特鎮(Bakhmut)與烏克蘭軍隊打消耗戰。

自烏俄開戰以來,俄羅斯已折損不少將領軍官,為應對烏國發起的反攻,瓦格納集團目前在巴赫木特鎮周圍與烏軍進行消耗戰。英國防部19日透過推特表示,瓦格納近幾個月大量招募訓練不足的囚犯擬定出一套「犧牲打」戰術,每個新兵都會拿到一台智慧型手機或平板電腦,上頭顯示每個人指定前進的軸線和攻擊目標,不成功變成仁。而那些排級以上的指揮官則躲在掩體內,透過無線電發號施令,靠著小型無人機的影像資料掌握戰況。

英國防部直言,這種殘酷的戰術就是要保護有經驗的指揮官和裝甲車等寶貴資產,犧牲更容易獲得的新兵,「因為瓦格納集團認為這些新兵都是『免洗』(意指用過即可丟棄)的。」

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 December 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/E7U3CGkr8J



