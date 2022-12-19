新兵都是「免洗」的！ 英國防部曝光瓦格納殘酷戰術

烏俄目前仍在烏東地區酣戰。圖為巴赫木特殘破街景。（路透）

2022/12/19 18:53

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭已持續近10個月，雙方仍在烏東地區酣戰。定期更新烏俄戰況的英國國防部今天（19日）指出，俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）目前正運用「殘酷戰術」在頓內茨克州的巴赫木特鎮（Bakhmut）與烏克蘭軍隊打消耗戰。

自烏俄開戰以來，俄羅斯已折損不少將領軍官，為應對烏國發起的反攻，瓦格納集團目前在巴赫木特鎮周圍與烏軍進行消耗戰。英國防部19日透過推特表示，瓦格納近幾個月大量招募訓練不足的囚犯擬定出一套「犧牲打」戰術，每個新兵都會拿到一台智慧型手機或平板電腦，上頭顯示每個人指定前進的軸線和攻擊目標，不成功變成仁。而那些排級以上的指揮官則躲在掩體內，透過無線電發號施令，靠著小型無人機的影像資料掌握戰況。

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英國防部直言，這種殘酷的戰術就是要保護有經驗的指揮官和裝甲車等寶貴資產，犧牲更容易獲得的新兵，「因為瓦格納集團認為這些新兵都是『免洗』（意指用過即可丟棄）的。」

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 December 2022



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???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/RkWjJWTZgF — Ministry of Defence ???????? （@DefenceHQ） December 19, 2022

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