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    蕭茲接受德媒專訪 重申反對中國對台動武

    蕭茲表示，包括美國、德國在內的國家都會在「一個中國」框架中行動，同時也反對向台灣動武。（法新社）

    蕭茲表示，包括美國、德國在內的國家都會在「一個中國」框架中行動，同時也反對向台灣動武。（法新社）

    2022/12/19 10:58

    〔即時新聞／綜合報導〕德國總理蕭茲（Olaf Scholz）上任已滿1年，日前蕭茲接受德媒訪問時提到，烏俄戰爭有進一步升級可能性，而德國必須降低對特定國家的依賴性。針對台海局勢，蕭茲表示，包括德國在內的國家都會在「一個中國」框架中行動，同時也反對向台灣動武。

    《德國之聲》引述蕭茲接受《南德意志報》專訪內容，蕭茲被問到，若中國以武力進攻台灣的預測成為現實，德國是否做好準備？蕭茲表示，包括美國和德國在內的很多國家，在台灣問題上的政策都非常清晰，「我們會在一個中國的框架中行動，同時也一致反對向台灣動武，之前我和中國國家主席習近平談話時，已做出明確表態」。

    針對烏俄戰爭，蕭茲認為，由於俄羅斯在戰場上失利，戰爭進一步擴大的危險性很高，先前他和普廷通話時也已經明確表示「俄羅斯必須結束戰爭，將俄軍撤出烏克蘭」。

    除了戰爭本身，隨之而來的能源問題也對歐洲產生巨大影響，蕭茲表示，全球化雖然飽受批評，但全球化的確給全世界帶來更富裕、更好的生活願景，錯誤是在於企業與國家對於個別國家過於依賴，必須透過多樣化手段來降低依賴性。

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