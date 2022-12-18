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    金正恩殺手鐧？ 北韓疑首射固態燃料引擎新型飛彈

    北韓18日上午又朝東部海域發射2枚飛彈，引起日韓強烈反彈。南韓軍方推測，北韓可能是發射使用固態燃料引擎的新型中程彈道飛彈。（路透）

    北韓18日上午又朝東部海域發射2枚飛彈，引起日韓強烈反彈。南韓軍方推測，北韓可能是發射使用固態燃料引擎的新型中程彈道飛彈。（路透）

    2022/12/18 20:12

    〔編譯陳成良／綜合報導〕北韓18日又朝日本海方向發射2枚彈道飛彈，今年迄今已發射逾60枚，打破單年發射飛彈紀錄，使朝鮮半島緊張情勢升高。3天前，北韓才高調宣稱有助增強彈道飛彈發射能力的高推力固態燃料火箭引擎實驗成功，南韓不排除除北韓這次首度以固態燃料引擎發射新型彈道飛彈。

    南韓聯合參謀本部表示，北韓18日上午11時13分許到12時5分左右，在平安北道東倉里一帶以高仰角，向朝鮮半島東部海域發射兩枚中程彈道飛彈（ICBM），飛行近500公里後墜落於東部海域。

    這是繼11月發射洲際彈道飛彈後，北韓時隔一個月後再射彈。北韓今年以來已公開承認發射36次、共62枚彈道飛彈，以及3枚巡弋飛彈。

    南韓與美國軍方正就相關數據進行分析。韓聯社報導，有觀點指出，北韓這次或使用固體燃料火箭引擎發射新型中程彈道飛彈。

    北韓領導人金正恩15日才前往東倉里西海衛星發射場，督導了高推力固體火箭引擎的試驗。這種引擎可以更快、更機動性地發射彈道飛彈，符合北韓開發新戰略武器、加強核武計畫的目標。據稱該引擎推力可達140噸力（tf），威力直逼ICBM「火星-17」的第1節引擎，此次引擎噴射實驗的成功預告北韓即將研發新型戰略武器。

    北韓約在5年前曾嘗試開發新型中程彈道飛彈「北極星2號」，現在可能重新嘗試完善技術缺陷。

    北韓領導人金正恩15日上午前往西海衛星發射場，親自視察高功率固態燃料引擎噴射實驗。（路透）

    北韓領導人金正恩15日上午前往西海衛星發射場，親自視察高功率固態燃料引擎噴射實驗。（路透）

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