為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

英新防相訪烏克蘭表支持 增援反戰車飛彈和自走砲

英國新任國防大臣希利（左）剛上任就親訪烏克蘭，向烏克蘭總統澤倫斯基（右）表達堅定支持。（路透）

英國新任國防大臣希利（左）剛上任就親訪烏克蘭，向烏克蘭總統澤倫斯基（右）表達堅定支持。（路透）

2024/07/08 07:37

〔中央社〕英國國防大臣希利今天訪問烏克蘭，宣布將加快速度，讓烏克蘭在未來100天內儘速取得英國4月承諾提供的軍援。希利並宣布增援90枚「硫磺」反戰車飛彈、10台AS-90自走砲。

希利（John Healey）5日接任國防大臣。英國國防部表示，上任不到48小時，希利即啟程前往烏克蘭，訪問南部濱臨黑海港口城市敖德薩（Odesa），期間與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）及國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）會談，並重申英國對烏克蘭的堅定支持。

希利宣布英國軍援烏克蘭新方案，包括90枚「硫磺」（Brimstone）反戰車飛彈、10台AS-90自走砲、25萬發50口徑彈藥、50艘河上與沿岸小型軍用船艇、61輛可用於防禦工事的推土機、40輛掃雷車等。根據英國國防部的資料，這些都是隨時可供應的軍需品與軍備。

英國4月曾宣布歷來單筆最大規模的軍援烏克蘭方案，包括逾1600枚打擊型及防空飛彈；裝甲車、全地形車（ATV）等逾400輛陸戰載具；近400萬發小型武器彈藥；近海突擊艇（ORC）、蛙人輸送艇等總計60艘船艇及槍砲；以及數量不等的「暴風之影」（Storm Shadow）長程巡弋飛彈。

英國國防部指出，希利已下指示，務必在未來100天內將以上軍援全數運抵烏克蘭。

陪同希利訪烏的英國國防參謀長（相當於參謀總長）拉達金（Tony Radakin）說，長遠而言，透過持續支援烏克蘭、協助確保俄羅斯戰敗，英國和歐洲將更安全、更強大。

希利強調，即便英國政府更迭，英國對烏克蘭的支持依然是跨黨派團結一致。

英國4日舉行國會大選，工黨勝出並接替保守黨執政，工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）於5日就任首相，當天任命希利為國防大臣。

英國新任國防大臣希利（左）剛上任就親訪烏克蘭，與烏克蘭國防部長烏梅洛夫（右）會談，宣布將速軍援，並增援反戰車飛彈、自走砲。（美聯社）

英國新任國防大臣希利（左）剛上任就親訪烏克蘭，與烏克蘭國防部長烏梅洛夫（右）會談，宣布將速軍援，並增援反戰車飛彈、自走砲。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
烏克蘭多次請求「送炭」未果 澳洲改送10億現金
2024/05/31 14:33

烏克蘭多次請求「送炭」未果 澳洲改送10億現金
荷蘭攜手盟友再援烏克蘭「愛國者」系統 強化烏軍防空能力
2024/06/24 12:26

荷蘭攜手盟友再援烏克蘭「愛國者」系統 強化烏軍防空能力

2024大溪大禧百工百業踩街 體驗沉浸式祭典
批俄發動戰爭、北韓援俄違法 北約秘書長：南韓援烏合法合理
2024/06/28 09:53

批俄發動戰爭、北韓援俄違法 北約秘書長：南韓援烏合法合理
愛沙尼亞送來「西北風」 便攜式防空飛彈系統助烏抗俄
2024/07/07 12:10

愛沙尼亞送來「西北風」 便攜式防空飛彈系統助烏抗俄
自由說新聞》烏無人機+火砲狂轟「奪回領土」！美烏拚「火力升級」
2024/06/20 11:17

自由說新聞》烏無人機+火砲狂轟「奪回領土」！美烏拚「火力升級」
影片瘋傳！俄軍疑用北韓砲彈膛炸 3大兵當場慘死
2024/07/08 06:54

影片瘋傳！俄軍疑用北韓砲彈膛炸 3大兵當場慘死
國際今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播