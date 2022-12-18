中國疫情爆發傳死亡暴增 喪葬費翻倍、遺體1週燒不完

中國疫情因防控鬆綁，染疫及死亡人數爆增，港媒更有消息指，僅是昨日北京染疫在家身亡「就有2700多人」。相關人士透露，目前各殯儀館24小時不停轉焚燒，但仍積壓有2000多具遺體，「一個禮拜都燒不完」。圖為示意圖。（路透）

2022/12/18 11:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國疫情因防控鬆綁，染疫及死亡人數暴增，近期更爆出雖然當局沒通報任何一起染疫死亡個案，當地殯儀館的火化和葬禮需求卻飆升，港媒更有消息指出，僅是昨日北京染疫在家身亡「就有2700多人」，喪葬服務費坐地翻倍。

在各地群體反彈過度防疫後，中國突然政策急轉彎進行防疫措施放寬，中國國家衛健委更以感染者不參加核酸檢測，以致無法掌握人數為由，宣布不再公布無症狀感染者人數。但與此同時近日官方雖未公布有人死亡，當地的喪葬需求卻突然急增，甚至到了供不應求的情況，有殯儀館的人員更透露，單日就火化了50具遺體，比去年冬天平常時期多了好幾倍。

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香港《明報》今日報導更指，該報向北京12間官營殯儀館了解目前情況，絕大多數工作人員都告知，目前均積壓太多遺體未火化，預約排滿要等很久，部分館更拒收非該區的遺體。其中一間懷柔殯儀館的人員表示，送來的火化遺體數量「太多了」，直言全天「電話就沒停過」、「根本接不了新預約」。

延慶殯儀館工作人員也指出，遺體火化要排很久，「什麼時候有爐空出來才能燒」。平谷殯儀館則稱，最早也要等到25日才能接收新的遺體，館方3到4輛專車運送任務已排滿。有些殯儀館甚至指，最快也要等到本月30日才能排了。

《明報》也詢問多名北京喪葬產業鏈人士，相關人士透露，目前各殯儀館24小時不停轉焚燒，市內較大型的八寶山、東郊等殯儀館，日均能火化300餘人，但目前仍積壓有2000多具遺體，「一個禮拜都燒不完」。由於大量未凍遺體出現變質，這兩間殯儀館也已緊急購入冷藏貨櫃集中儲藏遺體。

報導提到，疫情爆發後，喪葬公司收費出現飈漲，相較於11月的萬餘元，目前及早凍存遺體與火化的服務，報價已翻倍來到人民幣2萬至3萬元（約新台幣8萬多元至13.2萬元）。

對此中國網友也紛紛批評當局防疫措施急轉彎，令人感覺人如螻蟻命如草芥，質疑「這是盲目開放造成的悲劇」、「真的有很多老人因新冠去世，到殯儀館被告知排不上」。

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