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    解封亂無章法 香港學者：中國恐100萬人死於武肺

    香港大學前醫學院院長梁卓偉擔任共同撰稿人的報告指出，由於中國欠缺大規模注射疫苗加強劑以及降低病毒衝擊的其他措施，亂無章法的全國解封恐導致每百萬人中有684人罹病死亡，換言之，全中國恐釀100萬人染疫死亡。（路透）

    香港大學前醫學院院長梁卓偉擔任共同撰稿人的報告指出，由於中國欠缺大規模注射疫苗加強劑以及降低病毒衝擊的其他措施，亂無章法的全國解封恐導致每百萬人中有684人罹病死亡，換言之，全中國恐釀100萬人染疫死亡。（路透）

    2022/12/16 02:40

    〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，根據香港研究人員發布的最新研究顯示，隨著中國政府快速解除防疫限制，中國恐有近100萬人死於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），且全中國各省的醫療系統都沒有能力因應這波病例暴增。

    報導說，這份由香港大學前醫學院院長梁卓偉擔任共同撰稿人的報告指出，由於欠缺大規模注射疫苗加強劑以及降低病毒衝擊的其他措施，中國全國解封恐導致每百萬人中有684人罹病死亡。

    報告寫說，「我們的研究結果顯示，全國所有省份的地方醫療系統沒有能力應付2022年12月至2023年1月，因重新開放而引發的新冠病例暴增」。

    研究人員指出，更為有序的解封可挽救人命。如果中國等到明年1月才重新開放，同時首先提升疫苗注射率並取得抗病毒藥物，則累計死亡人數可能減少26%。

    曾任香港食物及衛生局副局長的梁卓偉在香港醫學圈是知名人物。香港前特首林鄭月娥曾說，她是在收到梁發給她的WhatsApp信息後，才收緊防疫限制。

    今年2月初，當Omicron在香港傳播時，梁的電腦模型顯示，如果醫療系統不堪負荷，到6月中，將有近7000人染疫死亡。該預測證明數據低估，至6月中旬，香港有超過9000人染疫死亡。

    根據梁卓偉的最新報告，中國染疫率的爆炸性增長也恐導致病毒突變。報告說，重新開放看到的高R值（病毒基本再生數）將導致為數可觀的感染，恐加速病毒的突變與進化。

    在中國政府不再公佈新無症狀病例數後，中國的R值已無法確定。

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