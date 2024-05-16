宇宙的「棉花糖」！ 比木星大的行星又輕又蓬鬆

美國航太總署（NASA）的WASP-193 b系外行星模擬圖。（美聯社）

2024/05/16 16:48

〔編譯管淑平／綜合報導〕根據14日發表的一份報告，天文學家發現，在地球這個太陽系外有一顆巨大行星，比太陽系最大行星木星還大，但是卻出人意料的輕，有如蓬鬆的棉花糖。

這顆系外行星代號為WASP-193 b，距離地球約1200光年，是一顆氣態巨行星，直徑約是木星的1.5倍，但是質量只有木星的約0.14，以其大小和質量來說，在歷來所發現5400多顆系外行星中排名第二輕，僅次於Kepler 51 d系外行星。

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14日在《自然天文學（Nature Astronomy）》發表的這份報告第一作者、美國「麻省理工學院（MIT）」博士後研究員巴考伊（Khalid Barkaoui）說，「這顆行星基本上超級蓬鬆」，因為它大多是由質輕的氣體、而非固體組成。

WASP-193 b是去年被確認，但是天文學家花了一段時間，根據地面望遠鏡觀測結果，來確定其組成物質。據信這顆行星大部分是氫和氦。以其大小而言，它的密度極低，以地球和木星做為對比，地球密度為每立方公分5.5公克，木星是約1.3公克，而WASP-193 b僅0.059公克，大致可以棉花糖類比，後者密度為每立方公分0.05公克。

巴考伊說，「發現這些密度這麼小的巨大天體真的、真的罕見」，「有一種行星類別稱為蓬鬆木星，15年來一直是個謎，而這顆行星是這個類別的極端例子」。研究團隊共同領導人、西班牙「安達盧西亞天體物理研究所（IAA）」高級研究員波佐耶洛斯（Francisco Pozuelos）說，「無法根據古典演化模型來解釋這顆行星是如何形成的」。

科學家認為，像WASP-193 b這樣的異類天體，是研究非常規行星之形成與演進的理想對象。研究人員推論，這顆系外行星的氣體形成大幅膨脹的大氣層，比木星還往外擴張數萬英里，至於它如何保持蓬鬆又輕，還有待深入研究。

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