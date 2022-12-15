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    簡直李文亮翻版！確診仍被迫連續上班 中國醫學生猝逝

    中國安徽省一處發燒門診醫護人員15日為一名女子檢測武肺病毒。（法新社）

    中國安徽省一處發燒門診醫護人員15日為一名女子檢測武肺病毒。（法新社）

    2022/12/15 19:46

    〔編譯管淑平／綜合報導〕中國的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）「清零」防疫措施在欠缺妥善配套下突然放寬，造成各界措手不及、醫療體系負荷暴增。四川省一名23歲醫學生疑似染疫後仍被迫上班，14日晚間猝逝，院方處置過程遭網友批評如武肺疫情「吹哨人」、武漢醫師李文亮的翻版。

    四川大學華西臨床醫學院23歲陳姓學生感染發燒，仍連續3天上班，於14日晚間猝逝。華西醫院13日晚間發佈通報，指該生當晚在宿舍突發疾病送醫搶救，診斷為「心源性疾病」引發的呼吸心跳突然停止，病情危急，但院方否認網傳所指他發燒仍連上3天班；15日凌晨醫院再發通報，證實該名學生已於14日深夜「因心源性猝死」。

    院方通報並未說明該生是否感染武肺，但根據中國網友披露內容以及《華爾街日報》報導，醫學生群組流傳的檢驗紀錄顯示，陳生的武肺病毒核酸檢測陽性，並曾告知實習指導者他發燒，但是仍被要求抱病參與一台手術；搶救紀錄也顯示，他口腔內有嘔吐物、消化道出血等疑似武肺病毒引發的症狀，網友斥官方通報「滿篇兩字：吃人」。

    此外，網友也質疑，院方宣告陳生死亡前，一直用自動心肺復甦器，設法維持陳生心跳，但是相關監測指標均已顯示其生命跡象不樂觀，簡直是當年李文亮醫師過世前的翻版。

    華爾街日報指出，陳生之死在中國網路上引發的反應，也令人回想起李文亮事件，微博上院方通報的話題標籤吸引超過1.3億次點閱。一名用戶在李文亮的帳號上留言，「李醫師，將近3年後，發生在你身上的事情再次發生。」

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