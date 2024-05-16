殘骸散落範圍超過1.6公里！美國小飛機疑「空中解體」墜毀釀3死

美國田納西州15日中午發生一起飛安事故，一架小飛機墜毀在威爾森郡（Williamson County），造成機上3人死亡，機身殘骸散落區域達1.6公里。（美聯社）

2024/05/16 16:29

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國田納西州15日中午發生一起飛安事故，一架小飛機墜毀在威爾森郡（Williamson County），造成機上3人死亡，機身殘骸散落區域更是超過1.6公里。調查人員透露，導致這架小飛機墜毀的原因，疑似為飛機在空中解體。

綜合外媒報導，失事飛機為單引擎的Beechcraft Bonanza V35小型飛機，15日從路易斯安那州巴頓魯治（Baton Rouge）起飛，然而在前往目的地肯塔基州路易維爾（Louisville）途中，不幸在威爾森郡萊珀福克（Leiper's Fork）附近墜毀，造成機上3人死亡，無人生還。

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威爾森郡副局長厄爾洛德（Mark Elrod）證實這項消息，並指出目前尚不清楚失事原因，推測該飛機疑似在空中解體，機身殘骸散落區域超過1.6公里，所幸並沒有建築受到損害。

威廉森郡緊急事務管理機構發言人柏金（Jill Burgin）表示，他們在中午12點5分接獲通報，報案人稱有聽到聲音、看到殘骸，推測可能是飛機失事。

報導指出，相關單位並未公開死者姓名與身分，美國聯邦航空總署（FAA）與國家運輸安全委員會（NTSB）已介入調查此案。

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