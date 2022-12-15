請嚴查張姍姍！中共宣導文留言全歪樓 民眾怒火中燒眾口一致

中國疫情期間百業蕭條，唯從事核酸檢測的公司賺得盆滿缽滿，引發中國社會質疑。（路透）

2022/12/15 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國過去3年因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情採嚴苛清零手段，許多人被迫反覆接受PCR檢測，前陣子傳出有人竟能在各地登記3多家公司承攬核酸檢測盡享暴利，更讓民眾怒火中燒；最近在中國一份宣傳明年元旦「兵役登記」的貼文，沒想到竟湧現大批歪樓留言，異口同聲都要求官方嚴查「張姍姍」這號人物。

中國過去3年因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），多數行業都受到重創，唯從事核酸檢測的公司賺得「盆滿缽滿」，其中一些收穫暴利的企業還多次被爆出造假檢測結果，受到該國社會熱議。其中位於甘肅省蘭州市的「核子華曦」公司，作為政府第三方核酸檢測機構卻被爆出疑似刻意誤報核酸檢測結果，想靠疫情大賺災難財的意圖明顯。

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而核子華曦的監事張姍姍也意外因此事「走紅」，因為除了核子華曦，張姍姍還同時在30多家類似核子華曦這種在疫情期間靠核酸檢測賺取暴利的公司擔任監事，這使得中國輿論開始熱議起張姍姍的背景來頭，甚至以「張姍姍」代指那些在疫情期間投機取巧的不肖核酸業者。

近日，中國宣布兵役登記工作將於2023年1月1日起展開，年滿18歲之中國男性公民，無論參軍與否均須登記，但相關消息底下可以看到大批網友歪樓留言，狂刷一排「請嚴查張姍姍」，可見中國民眾對此類事件的高度關注與憤怒。

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（圖翻攝自微博）

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