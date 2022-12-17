美估中國明年4月逾3成人口染疫 全年死亡數破百萬

IHME模型預測中國明年染疫死亡數恐超過百萬。示意圖，與本新聞無關。（路透）

2022/12/17 13:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國在長時間執行嚴格清零政策後陡然解封，確診數連帶飆升。據美國醫學機構統計，2023年中國的新冠疫情死亡數恐超過百萬。

《路透》報導，蓋茲基金會旗下的「健康指標和評估研究所」（Institute of Health Metrics and Evaluation，IHME）預估，中國的確診數高峰約落在明年4月初前後，死亡數會達到32.2萬，屆時全中國約有3分之1人口感染。

請繼續往下閱讀...

報導指出，華盛頓大學的獨立模型小組除了蒐集各省數據外，也納入了近期Omicron在香港爆發的資料。IHME主任莫瑞（Christopher Murray）解釋，「中國自疫情在武漢爆發，就很少回報死亡人數。這就是為何我們會參考香港的感染死亡率」；中國官方目前公布的死亡數為5235人。

莫瑞提到，中國的清零政策或許有效圍堵了病毒最開始的變種，但Omicron的高傳播率不可能讓這樣的情況維持下去。

報導提到，另有其他專家預估中國最終的感染數約是總人口60％，高峰期估在明年1月，對長輩和慢性病者衝擊最大。中國疫情的主要問題包括有大量易感染者、疫苗防護力不佳及80歲以上者疫苗覆蓋率低等。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法