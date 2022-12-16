軍情動態》美F-35B戰機降落機鼻觸地 飛行員緊急跳傘逃生

美軍1架F-35B戰機於德州基地降落時發生機鼻觸地意外。（圖擷自@cbs11doug推特）

2022/12/16 09:31

〔即時新聞／綜合報導〕美軍1架F-35B戰鬥機，15日於德州沃思堡（Fort Worth）海空軍聯合預備基地降落時，發生機鼻觸地意外，幸好飛行員緊急跳傘成功。

據《CBS》報導，從現場狀況可以看到，失事的F-35B原本準備垂直降落，但起落架著地時往上彈了一下，導致機頭往前傾斜撞到地面，接著機身開始以機鼻觸地的姿勢旋轉並冒出白煙。

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過了沒多久，駕駛艙突然冒出一陣火光，原來是飛行員連著座椅彈射而出，順利展開降落傘並落在地上，後來傳出飛行員並未受傷。當地警察局表示，事故現場位於軍用土地內，附近部分街道一度封鎖讓國防部和製造商洛克希德·馬丁進行調查。

美軍今年曾停飛F-35並展開檢查，主要原因是彈射系統可能存在缺陷，不過已於8月全數復飛。10月在猶他州也發生過F-35墜毀事故，當時的飛行員成功跳傘逃生。

相關影片請見︰

#Breaking New much clearer video, courtesy Kitt Wilder, of STOL variant F35 B model landing JRB Fort Worth, and pilot ejects. Condition of pilot still unknown. @CBSDFW pic.twitter.com/BeERIeyhtO — Doug Dunbar （@cbs11doug） December 15, 2022

幸好飛行員緊急跳傘成功。（圖擷自@cbs11doug推特）

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