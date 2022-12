軍情動態》美F-35B戰機降落機鼻觸地 飛行員緊急跳傘逃生

2022/12/16 09:31

〔即時新聞/綜合報導〕美軍1架F-35B戰鬥機,15日於德州沃思堡(Fort Worth)海空軍聯合預備基地降落時,發生機鼻觸地意外,幸好飛行員緊急跳傘成功。

據《CBS》報導,從現場狀況可以看到,失事的F-35B原本準備垂直降落,但起落架著地時往上彈了一下,導致機頭往前傾斜撞到地面,接著機身開始以機鼻觸地的姿勢旋轉並冒出白煙。

過了沒多久,駕駛艙突然冒出一陣火光,原來是飛行員連著座椅彈射而出,順利展開降落傘並落在地上,後來傳出飛行員並未受傷。當地警察局表示,事故現場位於軍用土地內,附近部分街道一度封鎖讓國防部和製造商洛克希德·馬丁進行調查。

美軍今年曾停飛F-35並展開檢查,主要原因是彈射系統可能存在缺陷,不過已於8月全數復飛。10月在猶他州也發生過F-35墜毀事故,當時的飛行員成功跳傘逃生。

#Breaking New much clearer video, courtesy Kitt Wilder, of STOL variant F35 B model landing JRB Fort Worth, and pilot ejects. Condition of pilot still unknown. @CBSDFW pic.twitter.com/BeERIeyhtO