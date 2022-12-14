烏克蘭敦促耶誕前撤軍停火 俄羅斯：沒這回事

俄羅斯克里姆林宮發言人培斯科夫（左）14日否認有所謂「耶誕節停火」。圖為培斯科夫9日陪同俄國總統普廷（右）出席一場經濟會議。（法新社）

2022/12/14 19:51

〔編譯張沛元／綜合報導〕針對烏克蘭稍早呼籲俄羅斯在耶誕節前撤軍以便雙方和談，莫斯科當局14日表示，目前尚未接獲任何有關在烏克蘭「耶誕節停火」的提議，暗示開打近10個月的俄烏戰爭將持續打到冬季。

烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）本週呼籲俄國在耶誕節以前開始撤軍，作為這場打了快300天的戰爭邁向和平協議的第一步。俄羅斯克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）14日被詢及俄方是否已看到「耶誕節停火」的提議時表示，「沒有，沒收到任何人提出此等提議。該主題不在議程表上。」

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透過一系列閃電反擊，烏克蘭已奪回約半數俄羅斯在開戰之初拿下的烏國領土，但雙方過去1個月在領土上皆未有重大進展。軍事分析家指出，儘管俄烏兩軍持續激烈交戰，特別是在俄軍力圖奪下的巴赫穆特（Bakhmut）鎮所在的烏東頓涅茨克地區，但戰事恐進入冬季僵局。

培斯科夫13日曾說，在澤倫斯基接受實地「現實」之前，俄國不會與烏國言和。培斯科夫所說的現實，是指俄羅斯今年9月以「公投」方式併吞其所控制的4個烏克蘭地區，該「入俄」公投被烏國、西方國家與大多數聯合國會員國斥為脅迫與非法。

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