普廷看招！ 英防相：考慮提供烏克蘭遠程武器

英國援烏的履帶式M270多管火箭系統，也可發射ATACMS陸軍戰術飛彈，射程近300公里。（取自美國陸軍官網）

2022/12/13 22:46

〔編譯陳成良／綜合報導〕《路透》報導，英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）12日表示，若俄軍繼續攻擊平民，將對向烏克蘭提供遠長程武器彈「持開放態度」，以打擊俄軍無人機發射場。莫斯科則否認針對平民，但這場戰爭已導致數百萬人流離失所，數千平民死亡。

華勒斯當天於國會，回答前首相強森（Boris Johnson）質詢時，發表這番言論。強森問道，英國是否可能向烏克蘭提供遠程飛彈系統，以摧毀或破壞俄方無人機發射場？

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華勒斯回覆稱，他會不斷審查視英國可以提供的武器系統。「我們的軍火庫中也有射程更遠的潛在武器系統，如果俄羅斯人繼續以平民地區為目標，並試圖打破日內瓦公約，那麼我將持開放態度，看看我們下一步會做什麼。」

值得注意的是，華勒斯此番言論，和他本人之前所說的大不相同。今年4月28日，華勒斯曾建議烏方攻擊俄軍後勤系統，但他隨後補充說，鑑於英國從未也不太可能向烏克蘭提供遠程攻擊武器，烏軍不太可能用英國武器來這麼做。

英國已交付基輔的3套可發射遠程火箭彈的M270多管火箭系統（MLRS），將向烏克蘭提供另外3套M270。基本上，M270可發射的彈藥，與美國援烏的「海馬斯」高機動性多管火箭系統（HIMARS）相同，也可發射185英里（297公里）的MGM-140陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）飛彈，這款武器美國至今不願提供給烏克蘭。

此前，英國《泰晤士報》9日援引美國國防部高級官員的消息稱，美國重新審視了俄軍對烏克蘭基礎設施目標的遠端打擊後，已經不再堅持要求基輔方面不能襲擊俄羅斯本土，五角大廈目前正在「認真」考慮烏克蘭提出的遠程武器請求，這些武器可能用於對俄境內進行縱深打擊。

針對這項爆料，被稱為「俄版女戰狼」的俄國外交部發言人札哈蘿娃（Maria Zakharova）已放話警告，如美國向烏克蘭提供遠程攻擊武器，將「跨越紅線」，使美國成為衝突的直接當事方。

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