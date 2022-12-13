暗示重演「二月革命」？ 俄羅斯「戰神」：普廷恐成末代沙皇翻版

格魯烏特種部隊退役上校斯特列爾科夫坦言俄軍正面臨戰敗風險。（美聯社；本報合成）

2022/12/13 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭已持續近10個月，隨著烏軍發起反攻，不僅外界直指俄羅斯敗象已露，連被俄國人封為「戰神」的格魯烏特種部隊（GRU Spetsnaz）退役上校斯特列爾科夫（Igor Strelkov）也坦言，俄軍正面臨戰敗風險。

根據波蘭媒體《Wydarzenia》11日報導，本名吉爾金（Igor Girkin）的斯特列爾科夫，不僅出身格魯烏特種部隊，還曾擔任頓內茨克親俄分離主義政府的「國防部長」。由於斯特列爾科夫8年前在俄國掠奪克里米亞地區的行動中戰功彪炳，被不少俄國人封為「戰神」。

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而斯特列爾科夫最近一次受到熱議，是上月17日荷蘭法院審理2014年馬航17號班機空難案時，認定包括斯特列爾科夫在內的3名被告謀殺罪、導致飛機墜毀等罪名成立。此前烏克蘭國家安全局（SBU）總檢察長辦公室已對斯特列爾科夫提出多項罪名指控，包括從事恐怖活動、酷刑、謀殺和侵犯國家主權等等，但目前斯特列爾科夫仍未遭逮捕。

過去總是展現對俄政府忠誠的斯特列爾科夫，近期卻一反常態，多次在網上公開表達對俄總統普廷戰略的不認同。據悉，斯特列爾科夫為了解烏俄衝突前線狀況，自願作為民兵到前線參與作戰，結果讓他對俄軍表現更加失望。《Wydarzenia》指稱，近日他透過社群平台分享自己在戰場前方看到的現狀，痛斥俄軍面對烏軍反攻，還在試圖用「荒謬的戰術」阻止烏軍前進，「這就是你（指俄總統普廷）會輸掉戰爭並將你的國家沖進馬桶的原因！」

斯特列爾科夫還說，如果戰爭繼續下去，類似於1917年「二月革命」的社會運動將在俄羅斯開始蔓延。據維基百科介紹，當時因為第一次世界大戰嚴重破壞俄國經濟，加上人民對沙俄政府專制不滿，革命運動爆發，俄羅斯皇帝尼古拉二世（Nicholas II）被迫退位並遭處決，俄羅斯帝國覆滅，斯特列爾科夫很可能是在暗示普廷將遭遇尼古拉二世同樣的下場。

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