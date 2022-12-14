準備將MiG-29戰機轉送烏克蘭 斯洛伐克正與美國討論

斯洛伐克外交和歐洲事務部長卡切爾表示，斯洛伐克正與美國空軍協調，要將MiG-29戰機轉讓給烏克蘭空軍。圖為波蘭空軍MiG-29戰機。（法新社）

2022/12/14 11:14

〔即時新聞／綜合報導〕為了加強烏克蘭的空戰能力，斯洛伐克外交和歐洲事務部長卡切爾（Ratislav Káčer）宣布，斯洛伐克正與美國空軍協調，要將MiG-29戰機轉讓給烏克蘭空軍。

綜合外媒報導，卡切爾近日在一份聲明中指出，斯洛伐克已經準備好將MiG-29戰機交給烏克蘭，目前正與北約夥伴討論如何轉移，並提到斯洛伐克外交代表團於本月8日和烏克蘭總統澤倫斯基進行一次非常有意義的對話，在未來幾週內，烏克蘭代表團將出訪斯洛伐克，「我們將和美國盟友一起努力實現轉移戰機的目標」。

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斯洛伐克原先擁有24架MiG-29戰機，MiG-29戰機曾在2004年至2006年間進行升級，包括裝備與北約通用的通信導航系統，由於MiG-29戰機陸續退役，到最後僅剩11架。

斯洛伐克國防部表示，剩餘的11架MiG-29戰機將在2029年至2035年達到使用年限，已在去年8月全數退役。斯洛伐克空軍正在等待14架F-16 Block 70/72戰機交付，交付期程將從2024年開始。

《Defense News》報導指出，卡切爾的聲明顯示，斯洛伐克正在和美國針對提供烏克蘭戰機進行討論，避免今年波蘭欲提供MiG-29戰機卻無疾而終的憾事重演。

斯洛伐克剩餘的11架MiG-29戰機，已在去年8月全數退役。圖為斯洛伐克空軍MiG-29戰機。（法新社）

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