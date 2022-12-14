抗俄大補丸！CNN：美近日援烏「愛國者」防空飛彈

「愛國者」將是烏克蘭迄今獲得的最有效遠程防禦武器系統。（圖擷取自DVIDS官網）

2022/12/14 06:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）13日獨家報導，美國官員透露，由於烏克蘭不斷遭俄羅斯飛彈猛轟，拜登政府正在敲定向烏克蘭運交愛國者飛彈防空系統（Patriot air defence units）的計畫，最早可能於本週宣布。

五角大廈這一計畫還需要得到國防部長奧斯汀批准，然後才能送交拜登總統簽字。3位知情官員告訴CNN，該計畫預計將順利通過，一旦敲定，預計將在未來幾天內迅速運交，「愛國者」將是烏克蘭迄今獲得的最有效遠程防禦武器系統，烏軍將在德國格拉芬沃爾（Grafenwoehr） 的美國陸軍基地接受操作訓練。

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目前尚不清楚將援助多少個飛彈發射器，但一個典型的愛國者連隊包括1套探測和跟踪目標的雷達、電腦、發電設備、1個交戰控制站和最多8個發射器，每個發射器可容納4枚準備發射的飛彈。

烏克蘭近幾個月來一直要求獲得「愛國者」，但交付和操作的後勤挑戰巨大。美國官員稱，儘管存在這些障礙，俄羅斯飛彈不斷猛轟烏克蘭的「實際情況」，促使拜登政府做出了這個決定。

11月29日，北約組織秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）也曾表示，北約成員國正在討論是否向烏克蘭提供「愛國者」防空飛彈系統。

波蘭邊境11月初遭偏移的飛彈擊中，導致2人死亡，德國因而向波蘭提供「愛國者」飛彈防空系統，以協助保護其領空。但波蘭國防部長布拉查克（Mariusz Blaszczak）後來要求德國將這套美製防空系統轉至烏克蘭，不過德國沒有答應。

隨著技術進步，「愛國者」能攻擊的目標越來越多，在新式雷達、多元發射系統與不同周邊的奧援下，除了可攔截眾所周知的彈道飛彈，對其它型式的武器例如無人機、巡弋飛彈、戰鬥機等，也都有強烈的破壞力。

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