為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    抗俄大補丸！CNN：美近日援烏「愛國者」防空飛彈

    「愛國者」將是烏克蘭迄今獲得的最有效遠程防禦武器系統。（圖擷取自DVIDS官網）

    「愛國者」將是烏克蘭迄今獲得的最有效遠程防禦武器系統。（圖擷取自DVIDS官網）

    2022/12/14 06:23

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）13日獨家報導，美國官員透露，由於烏克蘭不斷遭俄羅斯飛彈猛轟，拜登政府正在敲定向烏克蘭運交愛國者飛彈防空系統（Patriot air defence units）的計畫，最早可能於本週宣布。

    五角大廈這一計畫還需要得到國防部長奧斯汀批准，然後才能送交拜登總統簽字。3位知情官員告訴CNN，該計畫預計將順利通過，一旦敲定，預計將在未來幾天內迅速運交，「愛國者」將是烏克蘭迄今獲得的最有效遠程防禦武器系統，烏軍將在德國格拉芬沃爾（Grafenwoehr） 的美國陸軍基地接受操作訓練。

    目前尚不清楚將援助多少個飛彈發射器，但一個典型的愛國者連隊包括1套探測和跟踪目標的雷達、電腦、發電設備、1個交戰控制站和最多8個發射器，每個發射器可容納4枚準備發射的飛彈。

    烏克蘭近幾個月來一直要求獲得「愛國者」，但交付和操作的後勤挑戰巨大。美國官員稱，儘管存在這些障礙，俄羅斯飛彈不斷猛轟烏克蘭的「實際情況」，促使拜登政府做出了這個決定。

    11月29日，北約組織秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）也曾表示，北約成員國正在討論是否向烏克蘭提供「愛國者」防空飛彈系統。

    波蘭邊境11月初遭偏移的飛彈擊中，導致2人死亡，德國因而向波蘭提供「愛國者」飛彈防空系統，以協助保護其領空。但波蘭國防部長布拉查克（Mariusz Blaszczak）後來要求德國將這套美製防空系統轉至烏克蘭，不過德國沒有答應。

    隨著技術進步，「愛國者」能攻擊的目標越來越多，在新式雷達、多元發射系統與不同周邊的奧援下，除了可攔截眾所周知的彈道飛彈，對其它型式的武器例如無人機、巡弋飛彈、戰鬥機等，也都有強烈的破壞力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    俄軍現身美國本土？ 美軍「黑馬軍團」扮假想敵操演抗俄
    2022/12/09 23:35

    俄軍現身美國本土？ 美軍「黑馬軍團」扮假想敵操演抗俄
    美俄才換囚成功 克里姆林宮：雙邊關係仍處「危機」狀態
    2022/12/09 20:52

    美俄才換囚成功 克里姆林宮：雙邊關係仍處「危機」狀態

    八德擴大買氣爆棚 3誘因大獲青睞
    拜登提議美俄領袖會談 克里姆林宮：我們不接受
    2022/12/02 20:11

    拜登提議美俄領袖會談 克里姆林宮：我們不接受
    華郵：美能否向台提供軍援 取決於拜登
    2022/11/14 18:02

    華郵：美能否向台提供軍援 取決於拜登

    海外旅遊神卡來了 不限國家回饋4％
    打撈北韓飛彈殘骸 南韓國防部：「前蘇聯時期」SA-5飛彈
    2022/11/09 15:15

    打撈北韓飛彈殘骸 南韓國防部：「前蘇聯時期」SA-5飛彈
    白宮國安顧問訪基輔：美國堅定挺烏克蘭 不受期中選舉結果影響
    2022/11/05 22:46

    白宮國安顧問訪基輔：美國堅定挺烏克蘭 不受期中選舉結果影響
    國際今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播