2022/12/14 10:46

〔即時新聞/綜合報導〕美國冰上曲棍球賽事日前傳出球迷鬥毆事件,一名男球迷在過程中被咬掉一根手指,一名試圖勸架的警察也無辜受害。咬人的球迷已被逮捕,警方將傳喚其他5名球迷到案說明。

根據美國《紐約郵報》 報導,這場鬥毆發生在本月9日,冰上曲棍球隊棕熊隊和土狼隊在亞利桑那州立大學的「Mullett」競技場進行賽事,期間卻有球迷大打出手;網友錄下鬥毆過程上傳至推特,場面十分火爆。

請繼續往下閱讀...

根據當地媒體表示,根據亞利桑那大學州立大學警方報告顯示,其中一名球迷因咬掉另一名球迷手指遭逮捕,也澄清涉案者皆不是該大學學生或教職員。

Insane crowd fight at the Coyotes-Bruins game last night. Excellent work from the cop in the foreground! pic.twitter.com/BQhFXtHG9g