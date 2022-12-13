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    血痕怵目驚心！台中少年幫討債反被砍破頭 警拘提14人

    少年傷勢曝光，超深血痕令人怵目驚心。（市議員羅廷瑋提供）

    少年傷勢曝光，超深血痕令人怵目驚心。（市議員羅廷瑋提供）

    2022/12/13 21:46

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市許姓少年為替朋友追討一筆1.1萬欠款，今天凌晨揪眾與欠債人相約公園談判，未料過程中發生口角反被砍傷，經緊急送醫仍在醫院治療觀察，民代下午則曝光少年的頭部傷勢，超深血痕令人怵目驚心，警方則透露，截至晚間已陸續拘提14位相關涉案人到案，持續釐清案情中。

    台中市第三分局今天凌晨0時15分許獲報，東區228公園附近發生民眾糾紛案件，立即調派線上警力馳赴現場，惟到場時未發現所述情事，但周邊巡邏後，在仁和路附近發現頭部有疑似刀傷、四肢、身體有擦挫傷的17歲許姓少年，經緊急送醫後，少年頭部有一處約3公分的撕裂傷，目前意識清楚但仍在加護病房觀察。

    市議員羅廷瑋下午在家屬同意下，在群組曝光許姓少年的頭部傷勢，並表示經診斷有顱內出血、顱骨破裂，目前留院觀察中，但超深血痕令人怵目驚心。

    經查，許姓少年為替朋友追討1.1萬元欠款，會同15歲的何姓少年、19歲的方男等人，與欠債一方同為22歲的陳姓、吳姓男子等人相約在該公園談判，協調債務清償事宜，未料過程中彼此都認識的雙方一言不合起口角，獨留現場的許姓少年反被對方以棍棒、疑似西瓜刀的不明凶器攻擊受傷，隨後現場多人鳥獸散，但對於自己與友人是否有帶武器，許姓少年未多做說明。

    警方了解原委立即成專案小組漏夜追查，查出案發當下許姓少年一方有6人，陳男一方則有9人，兩小時內先將逞凶陳男查緝到案，上午再將吳男緝捕歸案，截至晚間已持續通知雙方共14人到案，並起出疑似犯罪工作西瓜刀2把，持續釐清案情，全案將依傷害、聚眾鬥毆罪等方向究辦。

    警方呼籲，民眾面對問題應理性溝通，切勿藉故生端，警方對於維護社會秩序責無旁貸，絕不容許不法行為挑戰公權力，對於觸法分子都將依法究辦，維護市民安全。

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