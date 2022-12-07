「聚眾鬥毆」民感受最深治安事件 黃明昭：修法後相關案件量已降3成

聚眾鬥毆是民眾感受最深的治安事件，警政署長黃明昭今強調修法後相關案件已降三成。（記者邱俊福攝）

2022/12/07 12:11

〔記者邱俊福／台北報導〕針對民眾感受最深聚眾鬥毆暴力事件，警政署長黃明昭今天在刑事局主持破案記者會時強調，修法嚴懲聚眾鬥毆後，經統計109年平均每月移送160件、110年平均每月移送140件，今年已降至每月平均移送115件，已逐步降三成，顯見修法策略及警察有效的壓制和處理已有相當的成效。

黃明昭表示，刑法第149條、第150條修正條文於109年1月17日零時起生效，修正條文將「公然聚眾」改為「在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上」，並就攜帶凶器及造成公眾危險等行為加重處罰，提供第一線員警執法後盾。

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警政署自修法通過後，針對打擊街頭暴力推動一連串的精進措施，要求各縣（市）警察局督促員警嚴正執法，訂頒員警事前機先防範、事中嚴正執法、事後查究首謀等三階段處置作為，另持續溯源追查其幕後犯罪組織，以及協調管轄地檢署針對情節嚴重、幫派背景及暴力前科者，勿輕予易科罰金。

黃明昭強調，對於嚴重聚眾鬥毆案件，上任後要求各警察機關強化員警現場蒐證等專業能力，協調管轄地方檢察署檢察官聲請羈押；如法院未准押者，亦建請地檢署命涉嫌人向管轄分局偵查隊報到，由偵查隊同仁嚴加告誡，而針對重複性鬥毆分子，也要求管轄警察機關透過家庭或公司的訪問加以約束，以達到防制的效果。

具幫派背景或重複參與街頭鬥毆者，轄區警察機關將結合刑事警察局偵查人力，深入蒐報結構性組織犯罪事證，今年已蒐報338人，朝組織犯罪防制條例偵辦；對該集團所圍事或投資經營的營業場所，亦運用第三方警政策略，以行政檢查方式斬斷不法分子金源、壓制犯罪者的氣焰，其目的即是警告幫派等不法組織，以平穩治安環境。

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