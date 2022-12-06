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    黑幫氣焰囂張襲警打記者 黃明昭要求系統性掃黑

    警政署長黃明昭表示，已要求全國各警察機關展開「系統性掃黑」，務必貫徹「溯源、刨根、斷金流」，嚴辦黑幫。 （記者鄭景議翻攝）

    警政署長黃明昭表示，已要求全國各警察機關展開「系統性掃黑」，務必貫徹「溯源、刨根、斷金流」，嚴辦黑幫。 （記者鄭景議翻攝）

    2022/12/06 16:57

    〔記者鄭景議／台北報導〕刑事警察局今日掃黑記者會中，宣布逮捕包含竹聯幫明仁會、弘仁會、靜安會等多名成員，其中靜安會日前還涉嫌在行政院前飆車撞死人，當街打記者、企圖奪警槍等，對此，警政署長黃明昭表示，已要求全國各警察機關展開「系統性掃黑」，務必貫徹「溯源、刨根、斷金流」，嚴辦黑幫。

    黃明昭指出，警政署12月5日起實施「威力掃蕩專案」勤務，要求各警察局應針對黑道幫派經營、依附、圍事或賴以為生的行業處所編排專案搜索臨檢，發現有違法情事，就立即執行掃蕩，並與縣市政府各局處聯合稽查，實施第三方警政，以刑事及行政處分雙管齊下，阻斷幫派份子經濟來源。

    黃明昭表示，今年共計破獲458件幫派組織犯罪，較去年同期389件增加18%、查獲到案黑幫犯嫌達3450人，較去年同期2865人增加20%，查扣不法獲利高達4億5681萬餘元，較去年同期1億9999萬餘元增加56%，可說是成果豐碩。

    而近期查獲的重大幫派案，包括竹聯幫靜安會及仁堂明仁會兩位陳姓主嫌，各自成立詐欺集團，不但涉嫌詐欺，誘騙民眾投資美金指數、虛擬貨幣或飆股明牌等，或是以求職為陷阱囚禁詐欺人頭帳戶被害人，為牟取暴利不擇手段，詐欺是黑幫的重要金流，警政署將持續掃蕩，貫徹「溯源、刨根、斷金流」的系統性掃黑。

    有媒體提問，台南學甲槍擊案迄今未破案，黃明昭回應，轄區分局長的適任問題，是由台南市政府、局長考核，目前認為分局長不適任而做出調整，該案專案小組會持續進行偵辦，有鎖定相關犯嫌。

    對於88會館案牽涉不少官警，有立委揚言凍結警察預算，黃明昭則說，警政署督察室已立案追查，調查仍在進行，只要有結果會立刻對外說明、若涉足官警有違法違紀行為就依法究辦。

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