黃明昭︰即起系統性掃黑

警政署長黃明昭表示，已要求全國各警察機關展開「系統性掃黑」。 （記者鄭景議翻攝）

2022/12/07 05:30

〔記者鄭景議、姚岳宏／台北報導〕刑事警察局破獲竹聯幫要角成立的大型詐騙集團，法官裁定將其中八名核心分子收押偵辦。警政署長黃明昭昨赴刑事局視察掃黑成果，表示已要求各警察機關即起展開「系統性掃黑」，務必貫徹「溯源、刨根、斷金流」，嚴辦黑幫。

黃明昭表示，為穩定社會治安、澈底剷除黑道幫派，本月五日起全國同步實施「威力掃蕩專案」，針對黑道幫派經營、依附、圍事或賴以為生行業處所編排專案搜索臨檢，只要發現違規違法，立即執行掃蕩，並與縣市政府各局處聯合稽查，實施第三方警政策略，以刑事及行政處分雙管齊下，阻斷黑幫經濟來源。

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黃明昭表示，今年已破獲四百五十八件幫派組織犯罪，較去年同期三百八十九件增加十八％；查獲到案黑幫犯嫌三四五○人，較去年同期二八六五人增加兩成；查扣不法獲利四億五六八一萬餘元，較去年同期一億九九九九萬餘元增逾五成，他要求所屬持續努力積極查辦。

擁有全國最多酒店的台北市中山區，轄區警方昨凌晨零時起，即針對酒店及易滋事網咖展開首波高強度威力掃蕩臨檢，其中一間禮服酒店正舉辦世足主題夜，店內小姐著小禮服，少爺、女員工穿足球衣，與酒客陪看世足賽，讓全副武裝的員警開了眼界。

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