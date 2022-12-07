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    跨選舉掃黑／逮竹聯50人 幫主直屬幹部組詐團 坑百人削2億

    竹聯幫靜安會幹部陳晉偉（白衣者）。 （記者鄭景議攝） 警方逮捕該詐騙集團50名成員到案。 （記者鄭景議翻攝）

    竹聯幫靜安會幹部陳晉偉（白衣者）。 （記者鄭景議攝） 警方逮捕該詐騙集團50名成員到案。 （記者鄭景議翻攝）

    2022/12/07 05:30

    刑事局逮靜安會陳晉偉、弘仁會許育偉

    〔記者鄭景議、姚岳宏／台北報導〕警政署在九合一選舉投票前，執行多次全國性「淨化選前治安」掃黑，而為了確保選後社會祥和，即使選舉結束仍持續高強度打擊黑幫行動，其中刑事警察局的一項「跨選舉」除黑專案，鎖定竹聯幫靜安會廿四歲幹部陳晉偉，與該幫弘仁會組長卅一歲許育偉組成的大型假投資詐騙集團，一名家住台北市大安區的婦人一年內就被騙光四千餘萬元積蓄；刑事局偵七大隊總共逮捕五十名詐團成員，有八人遭收押，包括上月間在行政院前競速害死人、態度囂張的洪偉翔。

    8人遭收押 包括競速害命的洪偉翔

    據了解，靜安會是竹聯幫近年才成立的分支，直屬幫主「么么」，主要帶頭者為平堂「草莓」以及和堂「金哥」。陳晉偉有妨害自由、恐嚇取財等多項前科，與許育偉合組的詐團，由人在柬埔寨的詐團成員負責透過罐頭簡訊、社群廣告推播「大十第六期a56黃金私募圈」、「富盈投顧」、「富地金融」、「XSJ」、「Kacau Mall」等假投資網站或APP，以LINE變身為投顧老師或助理「文博」、「王琦琦」、「黎老師」等名稱，和被害人成為LINE好友後，慫恿投資美金指數、虛擬貨幣或飆股明牌。

    大安區婦人1年被騙4千萬

    陳負責收簿蒐集人頭帳戶及掌控詐團資金，指揮洪偉翔監控遭暴力威逼販售帳戶的民眾，等受害人匯款到指定帳戶，由許育偉指派小弟提領贓款，再透過多層轉匯洗錢，最後轉購虛擬貨幣泰達幣。

    刑事局上月二十二日組成專案小組，全台發動六波查緝行動，查獲陳、許等五十名嫌犯到案，查扣贓款現金一百六十萬餘元、犯案用手機、大批存摺及金融卡等證物，清查被害人達上百人，被害金額高達兩億餘元，詢後依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌移送偵辦，其中主嫌陳男等八人被法院裁定羈押。

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