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    同機小孩「尖哭吼29小時」 他崩潰自嘲：很持久，100分

    紐西蘭樂團成員日前當長途班機前往柏林，不料在29小時的旅程中，有名同機的小孩竟幾乎沒有聽下哭號與尖叫聲。（圖擷取自@balubrigada TikTok）

    紐西蘭樂團成員日前當長途班機前往柏林，不料在29小時的旅程中，有名同機的小孩竟幾乎沒有聽下哭號與尖叫聲。（圖擷取自@balubrigada TikTok）

    2022/10/14 14:44

    〔即時新聞／綜合報導〕許多人搭乘長途班機時，最怕在同機乘客中遇到無論家長如何安撫仍會一直哭鬧不休的孩童，國外有名樂團成員分享，自己日前搭乘29小時的班機上有名小孩，在飛行期間從沒停過自己的尖叫、哭吼聲，吵鬧聲更讓他的精神差點瀕臨崩潰。

    紐西蘭雙人樂團「Balu Brigada」中的畢斯利（Henry Beasley），近期在自己的TikTok帳號上分享1支影片，為自己日前搭乘長途班機飛往德國柏林時，遇到1名相當吵鬧的同機乘客，且在29小時的旅程中幾乎沒有停止，才因此讓他忍不住用手機記錄下事發過程。

    從影片中可看到，畢斯利的左眼不斷對著鏡頭抽搐著，而片中背景則能聽到有陣相當高分貝的孩童哭號與尖叫聲，且聲音從早上到午夜都沒停止。畢斯利還會在這名孩童每次發出叫聲時，露出不同程度的猙獰表情，並根據每次的音調及長度，來做出各種評論，像是「水壺煮開了！」、「真棒的表演」、「很好、很持久的一次，100分」、「這小孩肺活量還真好啊」。

    來到影片尾聲時，畢斯利自嘲自己在29小時的飛行中，遇到非常「極端」的環境，最後不忘為這名孩童的尖叫能力，做出一段總結，「真是相當出色的表現、還有著令人難以置信的耐力，滿分10分的話，我會給他10分」。

    該支影片曝光後，無論是同機孩童讓人無語的吵鬧聲，還是畢斯利讓人看了啼笑皆非的評語，已吸引超過1110多萬名網友觀看。此外留言區也再次激起，有關「登機禮儀」的論戰，不少有類似經驗的網友紛紛留言表示，「光用看的就生氣」、「滿分10分，我為這趟旅程打0分」、「說實話，應該要有『無兒童』或『兒童專屬』的航班」。

    也有一些網友討論到該名孩童的父母，「可憐的家長」、「我為坐在這些孩子旁邊的人感到難過，還有父母也是」、「他們實在不應該讓小孩乘坐超過4小時的航班」、「我理解有些人是沒有選擇，但我從來沒有帶過我的寶寶或剛學會走路的孩子搭飛機，畢竟那對所有人來說，都是很痛苦的事」。

    @balubrigada

    Hey babe, how was your flight?

    ♬ original sound - Balu Brigada

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