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    幼童衝出馬路！家長發現後「一掌打趴倒地」 掀網友論戰

    一名孩子（紅圈處）闖入馬路，被家長「一巴掌打趴」。（圖取自臉書社團「爆廢公社公開版」）

    一名孩子（紅圈處）闖入馬路，被家長「一巴掌打趴」。（圖取自臉書社團「爆廢公社公開版」）

    2021/01/07 20:31

    〔即時新聞／綜合報導〕路上經常出現許多突發狀況，用路人需要精神專注才能避免更多的災害發生。有網友表示，自己日前開車時，突然有一名孩子衝了出來，讓她和一旁的騎士都嚇到趕快煞車，更讓她驚訝的是，在家長發現後，直接一巴掌打向孩子，導致孩子重心不穩，直接跌倒在地。影片曝光後，有網友認為，家長有照顧好孩子的責任，因此將氣出在孩子身上是不對的；也有網友覺得，用打罵教育才能使孩子記得錯誤。

    網友6日在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出一段畫面，可見她在行經一條車水馬龍的街道時，突然一名身穿綠色上衣的孩童衝了出來，嚇得她和一旁的機車騎士都趕緊煞車。而家長發現後直接「一巴掌打趴」，孩子倒地後還拍了幾下，在孩子翻滾幾圈後才將其抱起。

    原PO也在事後說道，「一個不注意，一條小生命，就……真的嚇死我了」，也說明放上影片是希望藉此提醒用路人及許多父母，不是要「公審」影片中的家長，只是希望大家能顧好自己的孩子。

    網友們在看到影片後也紛紛留言，「該打的是大人吧」、「這種家長最不可取，自己不顧還打小孩」、「明明是大人的問題」；也有網友認為，「要是我也會打啊，當然不是故意打到他跌倒，有時候小孩調皮不受控真的很難用言語表達」、「講十次不如打一次來的聽話」。

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