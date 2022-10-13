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    大型煙火秀！ 烏軍多管火箭系統 重創俄羅斯車隊

    俄羅斯車隊遭到烏軍重創。（圖擷取自推特）

    俄羅斯車隊遭到烏軍重創。（圖擷取自推特）

    2022/10/13 16:38

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，烏克蘭武裝部隊收到來自西方各國的軍援後，開始逐漸扭轉戰局，許多俄羅斯軍武設備都被精準砲襲摧毀，推特流傳一段烏軍以多管火箭系統重創俄羅斯車隊的影片。

    美國智庫外交政策研究所（FPRI）專精俄羅斯戰情的資深研究員勞勃．李（Rob Lee）在推特PO出一段影片，可以看到不論俄軍身處在烏克蘭的哪個地方，烏軍都能用多管火箭系統精準命中目標。

    勞勃．李在貼文中表示「來自烏克蘭特戰部隊釋出的影片，顯示海馬斯或M270多管火箭襲擊俄羅斯車隊，俄軍損失了BM-21、三門 Msta-S榴彈砲和3個Uragan 9P140多管火箭」。

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