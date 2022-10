大型煙火秀！ 烏軍多管火箭系統 重創俄羅斯車隊

2022/10/13 16:38

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,烏克蘭武裝部隊收到來自西方各國的軍援後,開始逐漸扭轉戰局,許多俄羅斯軍武設備都被精準砲襲摧毀,推特流傳一段烏軍以多管火箭系統重創俄羅斯車隊的影片。

美國智庫外交政策研究所(FPRI)專精俄羅斯戰情的資深研究員勞勃.李(Rob Lee)在推特PO出一段影片,可以看到不論俄軍身處在烏克蘭的哪個地方,烏軍都能用多管火箭系統精準命中目標。

勞勃.李在貼文中表示「來自烏克蘭特戰部隊釋出的影片,顯示海馬斯或M270多管火箭襲擊俄羅斯車隊,俄軍損失了BM-21、三門 Msta-S榴彈砲和3個Uragan 9P140多管火箭」。

Video from Ukrainian SSO showing HIMARS or M270 MLRS strikes on a Russian column, a BM-21 Grad MLRS battery, three Msta-S howitzers, and three Uragan MLRS 9P140 launchers.https://t.co/1aV33fGOk8 pic.twitter.com/02T0lYs4zX